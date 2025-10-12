Gasto público passa ter efeito contracionista

Bráulio Borges, doutorando em economia da FGV EESP, mestre em economia na FEA-USP, é diretor da LCA Consultores e pesquisador-associado do FGV Ibre

Entre 2020 e 2024, o PIB surpreendeu as expectativas. A diferença entre as projeções de consenso e o resultado efetivo foi positiva em dois pontos percentuais ao ano. Contudo, essa fase de surpresas favoráveis e expressivas parece estar terminando: a projeção mais recente do mercado indica uma expansão de cerca de 2,2% neste ano, número próximo dos 2% esperados no final do ano passado para 2025.

O que mudou? Bem, em primeiro lugar, é importante notar que, entre meados de 2015 e o fim de 2023, a economia brasileira possuía um elevado excesso de ociosidade (hiato do produto negativo, no jargão dos economistas). Dito de outro modo: o desemprego era muito elevado, e o nível de utilização do estoque de capital, muito baixo. Nessas condições, uma economia pode crescer mais que o seu potencial, simplesmente ocupando capacidade ociosa.

Foi o que aconteceu com o Brasil: o PIB cresceu cerca de 3,5% ao ano em 2021-24, bem acima do ritmo potencial estimado por mim nesse período (pouco menos de 2% anuais). Contudo, naquela situação, para ocupar o excesso de ociosidade, seriam necessários alguns estímulos de demanda.

De onde eles vieram? Principalmente da execução da política fiscal, do governo federal e dos regionais, que foi fortemente expansionista -e anticíclica, por ajudar a economia a superar o quadro de excesso de ociosidade e déficit de demanda agregada.

Em texto no Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre, estimei que o impulso fiscal associado ao gasto público dos governos federal e regionais foi de R$ 400 bilhões, ao ano, em 2022-24. A título de comparação, a variação absoluta do PIB total brasileiro no triênio foi de R$ 360 bilhões por ano (já descontada a inflação).

A novidade é que estamos observando uma inflexão neste ano, com o impulso fiscal do gasto público tendo passado a terreno negativo no primeiro semestre. Isso ocorreu sobretudo em razão da dinâmica das despesas dos governos regionais. No caso do federal, o impulso, embora ainda em terreno positivo, foi bem pequeno.

Trata-se de mudança bem-vinda: uma vez que a economia dá sinais de estar operando com algum grau de superaquecimento há alguns trimestres, seria importante que a política fiscal passasse a atuar de forma contracionista (mantendo-se anticíclica).

Caso essa postura da política fiscal permaneça contracionista (ou até neutra) nos próximos trimestres, isso poderá criar espaço para que a taxa Selic possa recuar mais rapidamente. Desde o fim de 2021 o BC vem adotando uma política monetária restritiva, com a Selic acima das estimativas de juro neutro. Um dos motivos que levou o BC a adotar essa postura foi justamente a expansão fiscal bastante expressiva.

Contudo, em contraste com aquilo que é apontado por boa parte dos analistas, não foi somente a execução da política fiscal que levou o BC a elevar a Selic para 15%, maior nível em quase uma década. O aumento da concorrência no mercado de crédito, sobretudo em razão da emergência das fintechs, vem reduzindo a potência da política monetária.

Ademais, um importante estabilizador automático existente no Brasil (e em boa parte dos países) há cerca de uma década -o colchão de capital anticíclico- deveria estar acionado há quase três anos, por causa do crescimento excessivo do crédito (que agora parece cobrar um preço, vide a situação de alguns bancos e setores que surfaram a onda de crédito, como o agronegócio). A meta de inflação de 3%, completamente irrealista, também tem parte da culpa.