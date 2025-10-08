Proposta para IR faz gambiarra que vai na direção correta

Bernardo Guimarães, doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP



A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de reforma do Imposto de Renda que vai isentar quem ganha até R$ 5.000 mensais e aumentar o tributo de quem ganha mais de R$ 50 mil mensais e paga pouco imposto como pessoa física.

Essa proposta me traz dois sentimentos conflitantes. Ela faz sentido sob a perspectiva da distribuição da carga tributária e da renda no Brasil, mas não é a melhor solução para o problema.

Começo pela parte que faz sentido. Foi divulgado em agosto um estudo feito por seis pesquisadores acadêmicos (Palomo, Bhering, Scot, Bachas, Feinmann e Zucman) e três funcionários da Receita Federal (Barcarolo, Campos e Moreira) que calcula, entre outras coisas, a carga tributária para cada faixa de renda.

O trabalho utilizou dados sigilosos da Receita Federal e calculou a alíquota efetiva, que é a proporção da renda paga como imposto quando se consideram os tributos mais importantes. A principal conclusão é que os muito ricos (que terão suas alíquotas elevadas pela nova proposta) estão sujeitos a uma alíquota efetiva menor do que a média da população.

Em linhas gerais, isso se dá porque a tributação da renda do capital e dos lucros não é tão alta quando comparada à tributação sobre o consumo e a renda do trabalho assalariado.

Efeitos de tributos na economia são, tipicamente, complicados. Por exemplo, tributar juros e lucros pode reduzir a formação do capital e afetar adversamente os salários. Mesmo considerando efeitos como esse, acho que os mais ricos não deveriam pagar proporcionalmente menos imposto que a média.

A mudança nas regras do IR vai aumentar a carga tributária para os mais ricos, que hoje pagam relativamente menos imposto, a fim de reduzir o imposto de quem ganha até R$ 7.350. Dadas a grande desigualdade de renda no Brasil e a disparidade no pagamento de tributos, julgo que a mudança vai na direção certa.

Além disso, a medida pretende ter zero impacto fiscal: uns pagam menos, outros mais, mas a arrecadação não muda. Seria ótimo se essa fosse a norma.

Contudo, a proposta de mudança no IR não resolve o problema na sua origem: a estrutura tributária no Brasil é cheia de distorções. Por exemplo, quem trabalha como assalariado paga muito mais imposto que quem faz o mesmo trabalho emitindo nota fiscal (a tal "pejotização"). Os impostos sobre consumo são muito altos. Há muita variação na tributação dos lucros de pessoas jurídicas, e esses lucros não são depois tributados na pessoa física.

Além disso, como expliquei em coluna anterior, com a nova regra do IR, um aumento de R$ 1.000 no salário de quem ganha R$ 5.000 será mais tributado que o mesmo aumento para quem ganha mais de R$ 8.000.

Em vez de corrigir distorções ou aperfeiçoar a tabela do IR, a nova proposta faz uma gambiarra que vai na direção correta, sem aumentar o déficit público (em princípio).

Alguém poderia criticar essa minha crítica: de fato, a nossa estrutura tributária vai ficar um pouco mais confusa mesmo, mas já é uma bagunça e, dado o custo de mudar a legislação e as restrições fiscais, a medida precisa ser comparada com o status quo, não com a solução ideal.

Eu entendo a crítica. Mas continuo com o sentimento de desconforto com as gambiarras.