Economia entre apagões e 'milagrinhos'

Marcos de Vasconcellos, jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado



Você deve estar acompanhando o shutdown, apagão do governo dos Estados Unidos. É quando o Executivo não consegue aprovar o orçamento no Congresso e simplesmente puxa a tomada da máquina do Estado.

Agências fecham portas e servidores são mandados para casa. Sem burocratas, temos um apagão de informações. Relatórios de emprego, inflação, produção e outros dados oficiais somem. E, sem eles, o Federal Reserve e os investidores passam a operar no escuro, o que é sempre perigoso.

Esse breu, quando dura muito tempo, tem consequências que não são novidade para o presidente Donald Trump. No maior shutdown da história recente, em 2018-2019, também sob sua presidência, a paralisação durou 35 dias e gerou prejuízos estimados em US$ 11 bilhões (R$ 58,8 bilhões).

Nesses primeiros dias de shutdown, o S&P 500, melhor termômetro das bolsas de valores dos EUA, ainda está positivo, mas dando sinais de enfraquecimento. Enquanto ele subiu 0,8% nos últimos cinco dias, o ouro escalou 2,7% e o bitcoin disparou mais de 9%, mostrando que os investidores começam a se preparar para um possível apagão de confiança.

Como mercado emergente, o Brasil deveria estar preparado para receber o capital estrangeiro que aceita o risco, em troca de prêmios possivelmente maiores. O Ibovespa, principal indicador da nossa Bolsa, sobe com constância, mostrando interesse do capital em migrar para cá. A dúvida, entretanto, paira sobre quão sustentável é a nossa economia.

Aqui, infelizmente, não precisamos de shutdown para andar no escuro. O nosso apagão está previsto em lei, mais especificamente no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o próprio governo Lula, em 2027, um ano depois da próxima eleição, a conta da máquina pública não fecha. Os gastos discricionários -aqueles que permitem manter estrada, universidade, pesquisa, segurança- caem de R$ 208 bilhões em 2026 para R$ 122 bilhões em 2027. Em 2029, restarão inviáveis R$ 8,9 bilhões.

Na busca por "milagrinhos" para salvar o orçamento, o governo acabou de tirar um novo coelho da cartola: a Emenda Constitucional 136, que sacou os precatórios (dívidas do Estado por condenações judiciais) do limite de despesas em 2026, liberando espaço para cumprir a meta fiscal. Em 2027, o problema volta em doses homeopáticas -10% do estoque ao ano. As dívidas continuam lá, mas empurradas com a barriga, novamente.

Além dos precatórios, o orçamento virou refém das emendas parlamentares (essa espécie de "toma lá, dá cá" institucionalizado). Em 2024, elas chegaram a R$ 44,6 bilhões, abocanhando o gasto discricionário do governo. Em 2015, eram menos de R$ 10 bilhões.

No caso das emendas, o "milagrinho" para estancar a sangria pode vir de outro lugar. O Supremo Tribunal Federal avança em investigações de desvio delas, como no caso de Tartarugalzinho (AP), que recebeu R$ 214 milhões desde 2015. Operações policiais como a

Overclean já miram líderes partidários envolvidos com emendas. Se essa corda apertar, o apetite por elas pode minguar.

Entre apagões e "milagrinhos", seguimos como o país do futuro brilhante, mas dependendo de saber andar na corda bamba.