Como a taxa Selic foi à estratosfera e por lá ficou

Bernardo Guimarães, doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP



Na semana passada, o Copom decidiu manter a taxa de juros em 15% ao ano. A notícia não surpreendeu, já era esperada. Ainda assim, é chocante que a taxa básica real da economia (aquela descontada a inflação) esteja em 10% ao ano. Como chegamos a esse ponto?

A escolha da taxa Selic pelo Copom afeta a inflação por diversos canais. Destaco dois aqui.

Uma taxa Selic maior (1) aumenta o custo do crédito na economia, reduzindo a demanda por bens e a pressão sobre os preços; (2) mostra que o Banco Central não tem medo de aumentar juros para conter a inflação, reduzindo as expectativas de inflação.

O segundo canal é importante porque expectativas de inflação afetam taxas de câmbio e de juros longos, bem como os reajustes de preços e salários. Assim, expectativas sobre a inflação acabam afetando a própria inflação.

Em seus dois primeiros anos de mandato, Lula criticou repetidamente o então presidente do BC, Roberto Campos Neto, pelos juros altos. Por isso, a nomeação de Gabriel Galípolo trouxe expectativas de leniência com a inflação. O medo era que a gestão dele se parecesse com a de Alexandre Tombini durante o governo de Dilma Rousseff.

Para piorar, a inflação estava de fato subindo no segundo semestre de 2024. Temendo uma disparada das expectativas de inflação, o Banco Central escolheu quatro aumentos seguidos de 1 ponto percentual na taxa Selic para frear a demanda e as expectativas. A Selic foi à estratosfera.

Há semelhanças entre Lula e Trump nesse sentido, mas Lula não passou do discurso -o mercado errou ao levar a sério demais o que Lula dizia. Trump, pelo contrário, está de fato tomando medidas para influenciar decisões e o BC dos EUA tem medo dele -eu acho que o mercado está errando ao não levar tão a sério a ameaça de Trump.

Essa é uma parte da história, mas boa parte da pressão inflacionária estaria aí sem essas questões sobre expectativas. Por quê?

Parte da explicação é que o governo tem gastado mais do que arrecada e essa demanda pressiona os preços. Esse é um dos motivos pelos quais fala-se tanto na necessidade de ajustar a parte fiscal do governo.

Além disso, a economia vai bem, o desemprego está no mínimo da série histórica. Nessa situação, excesso de demanda tem efeito maior sobre a inflação.

Por fim, o Banco Central não é a única instituição pública que afeta o crédito. A carteira do BNDES passou de cerca de R$ 480 bilhões ao final de 2022 para R$ 600 bilhões hoje. Esse aumento no crédito do BNDES é como uma queda na taxa de juros para quem tem acesso a esses empréstimos. Quando o BNDES expande o crédito, o BC precisa aumentar os juros para compensar esse aumento.

Vale lembrar que, no final de 2018, tínhamos inflação de 3% e taxa Selic a 6% ao ano -a taxa de juros reais era de 3% ao ano. Muito crédito tem sido dado ao Banco Central da época -que a esquerda criticava como sendo o BC dos sonhos dos banqueiros e acabou entregando inflação e juros baixos.

As decisões sobre a Selic cumpriram seu papel, mas foi a enorme redução no crédito do BNDES que possibilitou tamanha queda nas taxas reais de juros. Taxa básica real de juros de 10% ao ano deveria surpreender. Não pode ser normal. Criar condições para uma queda nos juros deve ser uma prioridade do governo e do Banco Central.