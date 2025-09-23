A história na Guatambu

Duas séries de esculturas, divididas em painéis que retratam fatos da Revolução Farroupilha e da cultura da uva e do vinho, passam a fazer parte das visitações na vinícola Guatambu, em Dom Pedrito (RS). As obras, feitas pelo artista Sérgio Coirolo, foram inauguradas no mês Farroupilha. A primeira série retrata momentos da guerra dos Farrapos, como a proclamação da Paz Farroupilha, por exemplo. A segunda ilustra a importância da uva e do vinho: "Dom Pedrito sempre teve uma relevância histórica muito importante para os gaúchos", lembra Valter Potter, proprietário da vinícola, "e Sérgio sabe transformar isso em arte".

Comida de verdade para todos

Com o tema “Desafios e caminhos sustentáveis por comida de verdade para todos”, acontece entre os dias 13 e 19 de outubro a 23ª Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul. Até o dia 10 de outubro, entidades, organizações e coletivos estão propondo e inscrevendo atividades que vão compor a programação geral da Semana da Alimentação deste ano.

A bandeira vermelha para luz

Com o terceiro mês consecutivo de bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz, a mais alta do sistema, o uso combinado de baterias de armazenamento e energia solar passa a ganhar força entre o setor corporativo, como solução para redução de custo operacional, aumento de competitividade e segurança de suprimento energético.

A utilização dos consórcios

O consórcio pode ser utilizado em diferentes finalidades: aquisição de imóveis (compra, construção e reformas), veículos (novos, usados, pesados e máquinas agrícolas) e também em serviços variados, como consultorias, viagens, projetos e procedimentos de saúde. Em determinados cenários, pode ser considerado uma forma de investimento, já que, uma vez contemplado, o consorciado pode se beneficiar da valorização do bem adquirido, especialmente no setor imobiliário.

Vinhos Aurora na ProWine

A Cooperativa Vinícola Aurora apresentará na ProWine SP, de 30 de setembro a 2 de outubro no Expo Center Norte, novidades para todos os gostos. Dona de um portfólio que conta com mais de 220 itens, a Aurora levará para a maior feira do setor no país, rótulos como o recém-lançado Vinho Laranja Viognier Safra 2024 Edição Especial, o vinho Colheita Tardia Rosé e três opções de produtos desalcoolizados. O estande da Aurora também trará ícones já consagrados, como o Gioia Sur Lie Rosé, os espumantes Extra Brut com Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira, e o Gioia Merlot com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos.

A coleta seletiva de Gramado

A Administração Municipal de Gramado está implantando um novo cronograma para a Coleta Seletiva de Resíduos no município, que entrará em vigor a partir do próximo dia 20 de outubro. A proposta busca facilitar a separação correta dos resíduos, contando com dias específicos para o recolhimento do lixo ‘seco/seletivo’ e datas exclusivas para destinação do lixo ‘orgânico’, em cada bairro.

A marca gaúcha está protegida

A gaúcha Digicert Certificação Digital conquistou uma importante vitória no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que anulou o registro da gigante norte-americana Digicert Inc. no Brasil. A decisão não só protege a marca nacional, consolidada desde 2017, como também condenou o INPI por falhas processuais, atribuindo ao órgão o ônus de sucumbência do processo. A empresa gaúcha foi defendida pelo escritório Brenner & Caletti Advogados, de Porto Alegre, reafirmando a força jurídica local frente a disputas internacionais.