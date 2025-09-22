Combater mudanças climáticas é um seguro e um bom investimento

Bráulio Borges - Doutorando em economia da FGV EESP, mestre em economia na FEA-USP, é diretor da LCA Consultores e pesquisador-associado do FGV Ibre

A OCDE divulgou, no começo de setembro, um relatório que é publicado a cada dois ou três anos e apresenta projeções de longuíssimo prazo para o desempenho econômico mundial. Nesta edição, o horizonte se estende até 2100. Trata-se de um exercício que busca aquilatar o crescimento potencial dos países a partir de uma combinação de premissas para o comportamento prospectivo de alguns condicionantes.

A principal novidade desta edição foi a inclusão dos impactos esperados das mudanças climáticas bem como das medidas de sua mitigação (descarbonização/transição energética, aumento de eficiência energética e redução dos desmatamentos, entre outras). A análise não levou em conta os impactos das medidas de adaptação (que são aquelas que tornam as economias mais resilientes às mudanças climáticas já "contratadas").

Vale lembrar que, atualmente, a temperatura média global já está cerca de 1,5°C acima daquela observada no período pré-industrial, há quase 200 anos. Se nenhum esforço de descarbonização tivesse sido feito nas últimas três décadas, esse aumento provavelmente prosseguiria até 4°C ou 5°C até o final do século atual.

Considerando os esforços já realizados, bem como algumas sinalizações e compromissos de diversos países, estamos caminhando para um aquecimento de quase 3°C até 2100. O Acordo de Paris, assinado em 2015, estipulou como meta limitar o aquecimento a 2°C, idealmente ficando próximo do 1,5°C.

Como é amplamente sabido, boa parte do aquecimento tem origem antropogênica, sendo causado por atividades humanas, sobretudo a queima de combustíveis de origem fóssil, a emissão de metano (por rebanhos e lixões/resíduos) e as queimadas e desmatamentos de vegetação nativa. O aquecimento e a degradação ambiental, por sua vez, têm elevado a frequência e a intensidade de vários fenômenos extremos, como secas e furacões, entre outros.

Embora haja diversos estudos apontando impactos econômicos negativos dessas mudanças climáticas, há algum grau de incerteza associado a esses efeitos –afinal, trata-se de um fenômeno complexo, que é aproximado de forma relativamente simplificada por modelos.

Reconhecendo essa incerteza, o relatório da OCDE optou por utilizar dois cenários de danos causados pelas mudanças climáticas: um menos pessimista, em que um aquecimento de pouco menos de 3°C até 2100 resultaria em uma perda de PIB mundial de cerca de 8% até lá; e outro mais pessimista, com essas perdas superando os 35%.

A instituição também utilizou duas premissas distintas sobre a evolução dos custos das medidas de mitigação: em um dos cenários, esses custos recuariam de forma lenta, ao passo que no outro eles recuariam em ritmo mais célere (replicando a tendência observada nas últimas décadas, que tem sido acelerada recentemente pelo forte aumento da escala de produção de placas solares, aerogeradores e baterias pela China).

Os resultados das simulações indicam que em apenas um dos quatro cenários o PIB mundial em 2100 seria menor mesmo com as medidas de mitigação (e ainda assim ele seria "menos ruim" do que em um cenário em que nada fosse feito). Esse cenário é aquele que combina impactos econômicos menores das mudanças climáticas (perda de 8% em 2100) e queda lenta dos custos das medidas de mitigação.

Em todos os outros três cenários, a implementação das medidas de mitigação teria como resultado um PIB global maior ao final deste século.

Portanto, aplicar recursos na mitigação das mudanças climáticas funciona não apenas como um seguro (já que não está claro se os danos econômicos gerados por essas mudanças estão mais para 8% ou 35%) mas como um investimento com retorno esperado positivo