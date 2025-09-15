A baixa produtividade do trabalho

Samuel Pessôa, pesquisador do BTG Pactual e do FGV IBRE e doutor em economia



Uma hora trabalhada no Brasil produz 20% da hora trabalhada nos EUA. Qual o motivo da diferença? Trinta anos atrás, não saberia dizer. Hoje, o conhecimento acumulado pela academia é imenso. Grosso modo, há os fatores embutidos nas pessoas e a ineficiência induzida pelo entorno.

Os fatores embutidos nas pessoas estão associados às habilidades cognitivas e socioemocionais que elevam a produtividade do trabalhador e do empresário. Tratei desse tema há três semanas. As habilidades embutidas nas pessoas explicam metade da baixa produtividade do trabalho no Brasil.

A outra metade deve-se ao entorno. O elemento mais importante, hoje sabemos, é a má alocação dos fatores de produção. No Brasil, a estrutura tributária, principalmente, subsidia pequenas empresas pouco produtivas e tributa as grandes empresas mais produtivas. Temos que encontrar forma menos distorcida de financiar nosso Estado de bem-estar.

Vários estudos documentam que a diferença entre o Brasil e o México, por exemplo, e um país de renda elevada, quando olhamos a produtividade de um setor, não está nas fábricas mais eficientes do Brasil ou do México. Estas são tão eficientes quanto as melhores dos países ricos. A diferença por aqui é que inúmeras empresas ineficientes operam no mesmo setor, convivendo com as mais eficientes.

Esse mesmo fato se revela quando olhamos o ciclo de vida das plantas. Nos países ricos, e para um mesmo setor, as empresas mais antigas são também maiores, isto é, têm mais trabalhadores. As menos eficientes nasceram e morreram. O capital e trabalho lá alocados foram para as mais eficientes. Nos países de renda média esse processo não ocorre. Com isso, não há, como ocorre nos países ricos, correlação positiva entre a idade de uma planta e seu tamanho.

O ideal é que após a plena operação da nova reforma tributária, que simplificará muito a tributação sobre a atividade produtiva, caminhemos para eliminar os regimes tributários especiais, tanto o Simples quanto as empresas do lucro presumido. Também há evidências recentes de que a gestão das empresas nos países de renda média é, na média, pior. Os motivos não são bem conhecidos.

Um dos fatores identificados está associado à carência de capital humano: nos países de renda média, a média gestão das empresas é relativamente mais cara do que nos países ricos. Isso pode explicar em parte a dificuldade de crescimento das empresas.

Finalmente, o custo de capital é mais elevado no Brasil. Dificulta muito a vida da indústria manufatureira, setor de capital intensivo. Há inúmeras evidências de que a mobilidade internacional do capital gera uma fortíssima força na direção de igualar os retornos do capital livre de risco. No entanto, para o Brasil há um prêmio na média elevado em investir, e a mobilidade não elimina este prêmio.

No Brasil, hoje a maior fonte de risco é a sustentabilidade fiscal. No passado, isto é, até 2006 aproximadamente, era a fragilidade externa. Alguém poderia dizer: "mas nossa dívida é denominada em moeda doméstica, qual é o risco?". O problema é que a dívida pode ser paga por meio de aceleração da inflação, o que gera desorganização da economia e inviabiliza um ciclo de crescimento sustentável. Tratei deste tema na coluna de duas semanas atrás.

Para reduzir o custo de capital, temos que elevar a poupança doméstica.