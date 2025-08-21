Jovens podem aprender a empreender jogando?

Lorena Hakak, doutora em economia e professora da FGV. Atua como presidente da GeFam (Sociedade de Economia da Família e do Gênero)



Os jovens são uma fonte constante de inovação e renovação para a economia. Diversos exemplos mostram como eles desenvolveram tecnologias capazes de transformar profundamente nossa forma de trabalhar e de nos conectar. Por isso, o investimento em capital humano é fundamental. Em 2024, segundo a PNADC Anual Temática de Educação, 18,5% dos jovens entre 15 e 29 anos declararam não estar ocupados nem estudando ou participando de cursos de qualificação, o que é preocupante.

A pandemia de Covid-19 trouxe ainda mais desafios para a educação. Em um país tão desigual quanto o nosso, em que muitos tinham acesso restrito à internet, o ensino a distância tornou-se ainda mais difícil. Além disso, o Brasil foi um dos países em que as escolas permaneceram fechadas por mais tempo, o que se refletiu negativamente nos indicadores educacionais.

Para os alunos do ensino médio que decidem ingressar no mercado de trabalho logo após concluir esse ciclo educacional, a transição pode ser desafiadora, levando muitos jovens ao trabalho por conta própria.

Esse cenário pode estimular gestores a idealizar treinamentos que facilitem esse percurso. Surge então a pergunta: será que, com acesso à internet, é possível obter bons resultados na atividade empreendedora por meio de um programa de treinamento para jovens?

Na coluna de hoje, trago o caso de um treinamento online gamificado de empreendedorismo oferecido a jovens em Ruanda durante a pandemia (janeiro e fevereiro de 2021). No artigo Can gamified online training make high school students more entrepreneurial? Experimental evidence from Rwanda, os autores Jeanne Lafortune, Todd Pugatch, Jose Tessada e Diego Ubfal investigam os efeitos de curto prazo desse treinamento de seis semanas entre alunos do ensino médio.

A intervenção teve como objetivo estimular a mentalidade, as intenções e as ações empreendedoras. O programa reúne cerca de 40 módulos, chamados de "desafios", aplicados ao longo de seis semanas. Esses desafios tratam tanto de aspectos de desenvolvimento de negócios quanto de habilidades socioemocionais.

Para aumentar o engajamento dos jovens, o programa faz uso de recursos de gamificação.

Uma das vantagens do treinamento online é o custo reduzido, além da economia de tempo com deslocamentos. No entanto, segundo a literatura empírica, os resultados do ensino virtual costumam apresentar efeitos limitados ou mistos quando comparados ao treinamento presencial. Nesse contexto, os efeitos encontrados no estudo parecem promissores.

Um mês após o treinamento, os estudantes das escolas que receberam a intervenção apresentavam uma probabilidade significativamente maior de conduzir o próprio negócio, mesmo em um período em que as restrições relacionadas à Covid ainda estavam em vigor em Ruanda. Segundo os autores, o programa também estimulou a participação em clubes de negócios escolares voltados à geração de renda, que funcionam como uma porta de entrada para o empreendedorismo em muitas escolas do país.

O acesso à internet nas escolas pode reduzir as dificuldades que muitos enfrentam com relação a esse que muitas vezes é o maior obstáculo para políticas de treinamento online, o que permite que os jovens consigam superar essa barreira e participar ativamente. Ademais, o estudo apresenta evidências de que o programa estimulou ações empreendedoras, mais importante ainda, fomentou a interação com outros jovens e membros da família para discutir ideias de negócio, além de uma maior preferência por cursos de empreendedorismo na escola. Essa pode ser um tipo de intervenção que permita novas possibilidades aos jovens brasileiros.