PDG Realty e a Bolsa nas regras da várzea

Marcos de Vasconcellos

Minha falta de habilidade com a bola nos pés sempre foi clara, ainda que não impeça a diversão no futebol com os filhos ou amigos. Também nunca dificultou minha compreensão sobre as regras do jogo.

As regras, aliás, eu enxergo como o que efetivamente torna uma partida interessante. Fosse só chutar para o gol, a capacidade técnica seria invariavelmente vencida pela força bruta.

O apreço às normas me leva a olhar para o mercado financeiro de um jeito menos voraz do que o retratado nos filmes sobre o tema. No mundo real, se uma jogada parece boa demais para ser verdade, provavelmente não é verdade ou foge das regras do jogo.

Por isso, foi de estranhar a notícia que circulou na semana passada, de que uma corporação chinesa estaria disposta a desembolsar milhões de dólares para resgatar das cinzas uma combalida construtora brasileira.

Trata-se da PDG Realty, construtora listada em Bolsa, com suas ações PDGR3 negociadas na casa do R$ 0,01 pelos últimos quatro meses. Ela publicou, no dia 19, um documento com um e-mail atribuído à gigante da construção Sun Hung Kai Properties (SHKP), de Hong Kong, com uma oferta para comprar todas as ações da PDG.

No e-mail em questão, o suposto braço internacional da SHKP estaria se oferecendo para pagar quase R$ 0,10 por ação (R$ 0,0985, para ser exato). Quase dez vezes mais do que o preço pelo qual o ativo vinha sendo negociado nos últimos meses.

A divulgação do documento fez, claro, o volume de negociações das ações disparar e seu preço chegar a bater R$ 0,03 no dia 20.

Uma empresa não vale unicamente o preço de suas ações. A PDG, que esteve em recuperação judicial de 2017 a 2021, tem diversos imóveis em seu portfólio. Mas ela luta com credores para não voltar à lona, com dívidas acumuladas.

Escrevi um e-mail para o endereço que constava da assinatura do tal e-mail com a oferta da SHKP, pedindo mais informações sobre a negociação. O e-mail voltou. Endereço inexistente. Entrei em contato com a própria PDG apontando o erro e pedindo mais informações: "Nada a declarar".

Fui falar direito, então, com a SHKP, que negou, por sua comunicação oficial, a existência de qualquer proposta ou interesse na PDG.

Publiquei a notícia no site do qual sou CEO, o Monitor do Mercado. Mostrei também como o volume de negociações de ações da PDG nos dois dias anteriores à divulgação foi explosivamente acima do normal, indicando que investidores se posicionaram, possivelmente esperando a movimentação que o falso documento traria aos papéis.

Depois disso tudo, a PDG decidiu divulgar novo "fato relevante". No documento, se limitou a dizer que "está apurando a origem do expediente [e-mail] recebido, bem como o teor das notícias veiculadas". Nenhuma palavra sobre o fato de o volume de negociações da ação ter disparado antes da divulgação do tal e-mail com endereço e executivo "fake".

Ainda que tenha sido surpreendida com a notícia sobre a falsa proposta, divulgar primeiro e apurar depois vai contra qualquer manual de comunicação. Os players do mercado financeiro não podem jogar na Bolsa de Valores, uma espécie de primeira divisão, seguindo as regras da várzea.

Jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado