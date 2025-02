A tarifa no aço é um tiro no pé

Bernardo Guimarães

Na segunda-feira, Donald Trump anunciou tarifas sobre a importação de aço e alumínio. A medida pode fazer sentido no jogo político, mas, em termos econômicos, parece muito ruim para os Estados Unidos - mesmo sem considerarmos qualquer retaliação de outros países.

Como muitos têm observado, as tarifas beneficiam as indústrias siderúrgicas, mas encarecem quem usa o aço como matéria-prima. Isso é importante porque, nos Estados Unidos, para cada pessoa empregada na produção de aço, há cerca de 80 trabalhando em indústrias que utilizam aço como insumo. O potencial para atrapalhar é grande. E o que dizem os dados?

Em 2002, o então presidente George W. Bush impôs tarifas sobre a importação de aço. Os impactos desse episódio no curto e no longo prazo foram recentemente estudados por pesquisadores, e os resultados parecem ter sido ignorados pelo governo norte-americano.

James Lake (Universidade do Tennessee) e Ding Liu (Universidade Metodista do Sul) usam métodos estatísticos para avaliar o efeito das tarifas no emprego em localidades que produzem aço ou que usam aço como insumo. O efeito positivo no emprego na siderurgia é pequeno. O efeito negativo na indústria que usa o aço como matéria-prima é grande.

Talvez de forma surpreendente, o efeito negativo persistiu anos depois que a tarifa foi revogada, no final de 2003. Por quê? Ao que parece, a explicação é que algumas empresas saíram do mercado com as tarifas altas.

Lydia Cox (Universidade de Wisconsin) estuda o mesmo caso com uma metodologia bem diferente e chega a resultados muito semelhantes.

Cox encontra uma substancial redução na produção, no emprego e nas exportações em indústrias que usam o aço como matéria-prima. A quantidade estimada de empregos perdidos nessas indústrias supera o total de pessoas empregadas na produção de aço.

Assim como Lake e Liu, ela também mostra que os efeitos persistem por muitos anos. As exportações de empresas que usam aço como insumo caem com as tarifas e não se recuperam completamente com o fim das tarifas. Ao que parece, cadeias globais de suprimentos se reorganizaram, tirando espaço das empresas norte-americanas que tinham perdido competitividade temporariamente.

A evidência disponível mostra que, mesmo focando apenas o emprego e a produção da indústria, as tarifas tiveram efeitos negativos. Outros efeitos importantes comumente apontados são o aumento nos preços para os consumidores (inflação) e a ineficiência na alocação de recursos.

Isso ocorreu há 20 anos. Agora, a história se repete. Nada indica que os resultados serão diferentes e, ao que parece, a comunicação oficial se encarregará de deixar a história mal contada.

Há o argumento de que o objetivo é tornar os Estados Unidos menos dependentes das cadeias globais de suprimento. Se é por aí, quão mais pobres os Estados Unidos estão dispostos a ficar para reduzir essa dependência?

Politicamente, a medida parece uma demonstração de força, do tipo que deixa a base de apoio do presidente Trump fascinada. Contudo, os custos econômicos não vão demorar para aparecer e vão persistir, mesmo depois de a tarifa ser revogada.

Doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP