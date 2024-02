A feira do artesanato

Maior feira da Região Sul voltada para artesãos e entusiastas de trabalhos manuais, a Artesanal Sul reunirá 50 expositores de todo o Brasil no Centro de Eventos do BarraShoppingSul de 13 a 16 de março. São esperadas mais de 9 mil pessoas e 60 excursões vindas da Serra, Interior e Litoral gaúcho. Durante os quatro dias, o público poderá adquirir materiais a preços promocionais, conferir lançamentos e tendências do mercado, participar de cursos de capacitação e ver duas exposições inéditas. Marcas e empresas importantes estão confirmadas, como a Círculo S/A, a Fisher Fios e a Feltro Santa Fé.

A Escola Sonata Brasil

Em junho, a escola gaúcha Sonata Brasil promoverá uma nova edição de suas imersões internacionais para lideranças. Em 2023, 30 empresários brasileiros embarcaram para a Itália. Neste ano, as vagas já estão quase esgotadas para a nova imersão em terras italianas, que tem como destaques uma visita exclusiva à Capela Sistina e aos Museus Vaticanos, para aprender sobre gestão e autoconhecimento.

Tecnologia em inovação

A Inconnect, empresa caxiense de tecnologia, completa 10 anos com ótimos resultados. Em 2023, ela cresceu 37% e, para este ano, a expectativa é chegar a 40%. Em uma década, a marca parceira da Microsoft gerou economia de R$ 5 milhões para companhias como Randoncorp e Neugebauer, via automação, otimização, padronização e escalabilidade de processos. A Inconnect já atendeu mais de 1,5 mil negócios no Brasil e Exterior com inovações personalizadas.

Na Semana do Cinema

Na Semana do Cinema, entre os dias 22 e 28 de fevereiro, o GNC do Iguatemi terá ingressos de cinema ao preço único de R$ 12,00, válido para sessões em qualquer horário nas salas tradicionais, em 2D. Como a pipoca também integra a programação de quem curte as telonas, a promoção se estende para os combos: dois refrigerantes de 500ml pipoca média por R$ 30,00.

Novo Desenrola Brasil

O governo federal está em fase de conclusão do Desenrola Brasil com foco nos pequenos negócios. O lançamento da nova política de crédito para empreendedores deve acontecer nos próximos dias, adiantou o presidente do Sebrae, Décio Lima. Ele deve encontrar-se semana que vem com o governo para acertar os últimos detalhes.

Nova presidente da ABS no RS

A biomédica florense Caroline Dani, sommelière pelo capítulo gaúcho da Associação Brasileira de Sommeliers, é a nova presidente da ABS-RS. Atuante no segmento vitivinícola há mais de 20 anos, Caroline pretende dar continuidade ao trabalho da gestão anterior reforçando a articulação com outras entidades da uva e do vinho. Outro desafio será implementar a nova grade curricular do curso de sommelier profissional, que completará uma década de atuação em 2025.