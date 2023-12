Privatização da Sabesp sem demagogia

Jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado

A violência policial no confronto com manifestantes saltou aos olhos durante a votação da privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Com razão, ganhou manchetes mas, nos afastou ainda mais de qualquer discussão fora da lógica "lado A x lado B" da privatização.

O tema dificilmente sai da zona de conflito vazio. Como se você fosse obrigado a decidir de antemão se é a favor ou contra toda e qualquer privatização, por razões nas quais demagogia se disfarça de ideologia.

Dizer que "saneamento precisa estar na mão do Estado, por ser essencial para a população" ou que "empresas privadas são sempre mais eficientes" ignora algo essencial para a economia: a realidade. O mundo já está posto e em pleno funcionamento. Não dá para recomeçar do zero ao gosto do freguês.

A verdade é que falta água e esgoto no Brasil. Só 55,8% da população brasileira têm acesso a rede de esgoto, segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades, de 2021. E pouco menos de 85% possuem atendimento com rede de água.

Mudar essa realidade depende de dinheiro. Em 2019 e 2020, foram investidos menos de R$ 30 bilhões na área. Com o Marco Legal do Saneamento, de 2020, para aumentar a participação privada, nove leilões foram realizados em 2021 e 2022, garantindo R$ 72,2 bilhões em investimentos para obras e projetos no setor.

Por que uma empresa privada colocaria esgotos em comunidades onde nem o Estado conseguiu chegar, sabendo que isso não trará lucro para sua operação? Bem, a concessão depende de metas claras, com punições definidas em caso de descumprimento.

O mercado de saneamento conhece a expressão "subsídio cruzado": ganhar de um lado para assumir as perdas que terá de outro. É com ele que a Sabesp conseguiu lucrar R$ 3,12 bilhões em 2022. E é por ele que o negócio vale a pena.

Ao arrematar por R$ 15,4 bilhões dois blocos do leilão da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) do Rio de Janeiro, em 2021, o grupo Aegea assumiu a responsabilidade de distribuir água, coletar e tratar o esgoto em 27 cidades fluminenses. Incluindo partes da capital.

O Bloco 1 desse leilão é um ótimo exemplo de "dieta equilibrada", com um tanto de "filé" e um tanto de "osso" para a concessionária Aegea. Garante bons ganhos e pouco trabalho com bairros da Zona Sul carioca, como Copacabana, Ipanema e Botafogo, mas exige a atuação em municípios bem menos assistidos, como São Gonçalo que está entre os 20 piores municípios do Ranking do Saneamento 2023, levantamento elaborado anualmente pela consultoria GO Associados.

A falta de dinheiro público para investir neste setor essencial exige uma solução condizente com a situação do Brasil. Na França, o saneamento está voltando às mãos do governo, mas a necessidade de injeção de capital para a criação de rede de esgoto é mínima.

Desde a aprovação da privatização da Sabesp pela Alesp, as ações da empresa caíram mais de 2%. Mas o andamento era dado como quase certo pelo mercado desde a eleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que fez das privatizações seu discurso de campanha.

Das eleições de 2022 até agora, o papel subiu cerca de 12%, bastante acima dos 7% do Ibovespa.

Para os analistas do BTG Pactual e da XP Investimentos, a privatização tem o poder de "destravar" valor para a Sabesp. As casas apontam que as ações devem subir 20% e chegar a R$ 80. Metas e obrigações e segurança jurídica são a receita para refletir o crescimento da empresa em serviços à população.