Acompanhamento da política fiscal

Samuel Pessôa

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e da Julius Baer Family Office (JBFO). É doutor em economia pela USP

Na semana passada, o secretário do Tesouro apresentou a quinta reavaliação da execução fiscal de 2023. Os números pioraram muito. Segundo os dados apresentados pelo secretário, a despesa primária será de 19,4% do PIB (Produto Interno Bruto), e a receita líquida, de 17,7%. Ou seja, o déficit primário será de 1,7% do PIB, ou R$ 177 bilhões.

Dado que estamos em um primeiro ano de governo e dado que o gasto aumentou muito de 17,9% do PIB em 2022 para 19,4%, muito provavelmente o governo não conseguirá executar tudo. O gasto deverá ser R$ 37 bilhões a menos, segundo a fala do secretário do Tesouro. Assim, o déficit primário da União será de 1,3% do PIB.

Os números para 2022 foram 17,9% do PIB de gasto e 18,7% do PIB de receita, o que resultou no superávit de 0,8% do PIB. O gasto em 2023 será 1,1% do PIB maior (já considerando que o gasto será menor), a receita, 1% do PIB pior, e, portanto, o superávit será pior em 2,2 pontos percentuais do PIB.

A elevação do gasto público foi uma decisão política tomada no fim do ano passado após a eleição do presidente Lula e foi possível pela aprovação no Congresso Nacional da emenda constitucional da transição. Havia o entendimento de que Paulo Guedes contivera muito o gasto público e que inúmeras áreas do setor público estavam desfinanciadas.

Para sabermos os determinantes da queda da receita, considerarei os dados acumulados até setembro em comparação com o acumulado até setembro de 2022, tudo a preços de setembro de 2023, deflacionados pelo IPCA. A maior parte da queda de arrecadação

¾, ou 0,75% do PIB ocorreu em razão do recuo da receita não administrada pela Secretaria da Receita Federal (SRF). Houve quedas expressivas nas receitas de concessão e em dividendos de empresas estatais.

O quanto esse resultado já expressa uma nova governança petista que estimula menos as concessões e prioriza elevar o investimento das estatais e, portanto, distribui menos dividendos é difícil saber olhando somente para um ano de governo.

Para a receita administrada pela SRF, houve elevação de 0,5% do PIB no Imposto de Renda retido na fonte somada à arrecadação da Previdência. Como o ministro tem alertado, há queda importante na arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 0,4% do PIB. Ela deve-se ao padrão de crescimento de 2023 sobre 2022, muito baseado na agropecuária, que paga pouco imposto.

Pode ser também fruto da redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em razão dos incentivos que os governo estaduais concedem de ICMS (tratei desse tema em coluna

em outubro, leia em folha.com/qxzy29j1). No entanto, esse efeito deve ser menor, pois a lei complementar que aumentou muito o espaço para essa compensação é de 2017.

O elevado déficit para 2023 foi contratado com a PEC da Transição. Temos que lembrar que ela foi entusiasticamente apoiada por toda a sociedade, além de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito o que pode para tentar tapar o buraco fiscal. Penso que o Congresso precisa ser solidário com

o ministro e não derrubar o veto do presidente da República à desoneração da folha de salários. Essa é uma política pública que não sobrevive a nenhuma análise de custo e benefício.