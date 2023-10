As emendas do orçamento e a saúde dos bebês

Doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP

Em muitos municípios do Nordeste brasileiro, as pessoas precisam percorrer quilômetros para encontrar água potável. Um programa do governo federal busca construir cisternas para armazenar água na época de chuvas e resolver esse problema.

Contudo, como tem mostrado a Folha em uma série de reportagens, cisternas estão sendo construídas não onde são mais necessárias de acordo com estudos técnicos, mas onde aponta o interesse político.

Quão importante é esse problema?

Um trabalho de Daniel da Mata, Lucas Emanuel, Vitor Pereira e Breno Sampaio, publicado no início deste ano, nos traz respostas a essa pergunta.

Os autores estudaram os efeitos do programa de construção de cisternas na saúde de crianças ao nascer. Comparando mulheres que tiveram bebês no mesmo mês, mas tiveram acesso a cisternas em diferentes estágios da gravidez, eles estimam o efeito no peso dos recém-nascidos, utilizando técnicas estatísticas apropriadas.

Um primeiro resultado é que o acesso a cisternas leva, em média, a um ganho de peso dos bebês ao nascer. O fato de esse efeito ser detectável por testes estatísticos evidencia a importância de facilitar o acesso a água potável na região.

O efeito, porém, não é o mesmo em todos os locais.

Para casas próximas a fontes de água potável, os testes estatísticos não captam um efeito de cisternas no peso de recém-nascidos. O impacto pode existir, mas não é grande o suficiente para ser detectado pelos testes.

Por outro lado, para casas com uma distância até fontes de água superior a 3 quilômetros, o efeito é muito forte. Há bastante incerteza nas estimativas, mas os resultados sugerem que nesses locais, o acesso a cisternas durante todo o período da gravidez aumentaria o peso dos recém-nascidos em cerca de 100 gramas, em média.

Os efeitos devem ser heterogêneos. Algumas famílias conseguem comprar ou buscar água; outras têm mais dificuldade. Um efeito médio desse tamanho significa que em vários casos, cisternas nesses locais são cruciais para o bebê nascer com saúde.

Estudos técnicos da Embrapa mostram os locais que mais precisam de cisternas. Contudo, elas estão sendo construídas em municípios com padrinhos políticos em detrimento a locais mais distantes de fontes de água.

O trabalho mostra que essa má alocação de recursos públicos tem um forte impacto negativo na saúde das crianças. Acho difícil exagerar o tamanho desse problema.

Cisternas requerem manutenção para evitar que a água fique infectada. O estudo mostra que isso é de fato muito importante. Os autores mostram que os efeitos positivos das cisternas estão concentrados em mães que têm pelo menos três anos de estudo, e que mães com esse mínimo de educação são mais propensas a realizar os procedimentos para tratar a água.

Construir cisternas, então, não resolve todo o problema. Mas ajuda muito.

Talvez, quem sabe, a atenção dada a esse problema faça com que estudos técnicos tenham um peso maior na determinação dos locais para construção de cisternas. Escrevemos com uma ponta de esperança.

O ponto mais geral é que temos um grande problema na alocação de recursos públicos e muito incentivo para os eleitores nesses municípios votarem num padrinho político que participe desse jogo.

Temos a tecnologia. Temos os recursos. Sabemos onde as cisternas devem ser construídas.

Porém, não temos um sistema político que funcione suficientemente bem para que o dinheiro seja investido onde ele é mais importante. Mesmo num caso em que a consequência para a saúde das pessoas aparece até no tamanho dos bebês.