Bolsa escada abaixo! Mas pânico não predomina na Faria Lima

Jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado

Bolsa rolou escada abaixo e bateu o recorde de dias seguidos em queda, com 13 pregões no vermelho. Pânico, terror e aflição no mercado financeiro? Esse não é o clima predominante na Faria Lima no momento. Vamos às explicações.

Falo em "clima predominante", porque há gente boa apostando em quedas drásticas nos próximos dias conto mais no fim do texto. Mas não é uma maioria, pelo pulso diário do mercado.

A primeira razão para não vermos uma onda de desespero é que foram 13 quedas, mas em degraus baixos. Esses dias, somados, levaram o Ibovespa, nosso principal indicador do mercado financeiro, da casa dos 121,9 mil pontos para a dos 114,9 mil pontos. Isso significa um tombo de menos de 6%.

Fazendo um pequeno exercício de memória: de 8 a 23 de março deste ano, a Bolsa caiu mais de 8%. No mês de fevereiro, a queda foi de mais de 6,5%. Ou seja: o recorde de agora é só relativo aos dias seguidos em baixa, mas o volume de pontos perdidos ainda não é algo considerado muito relevante.

Estamos sempre em busca de explicações no nosso noticiário cotidiano para encontrar as razões das euforias e depressões da Bolsa, mas nem sempre essa relação é direta e simples (às vezes, é).

Quem empurrou nosso Ibovespa escada abaixo? O corte de juros pelo Copom? O aumento do preço dos combustíveis pela Petrobras? O noticiário sobre a economia da China? As discussões intermináveis sobre o futuro dos juros nos Estados Unidos? Exercício inútil, desta vez. O cenário é mais importante do que descobrir qual formiga comeu a maior migalha do pão.

Posso parecer repetitivo, mas não dá para esquecer que o mercado é guiado pelos "gringos". Grandes fundos internacionais que levam o dinheiro para onde acham que vai dar mais retorno. E fazem isso em dois toques na tela do iPhone. Somos um mercado pequeno, se comparado com os EUA ou a China. Com isso, reagimos muito a esse tipo de movimento do grande dinheiro.

E os donos da grana tomam essa decisão olhando gráficos e relatórios sobre o cenário global. Bem mais do que lendo entrevistas de autoridades brasileiras ou vendo vídeos no YouTube.

Olhando o gráfico diário do Ibovespa, fica claro que ele atingiu o que os analistas técnicos chamam de "topo importante" ao bater ali nos 122 mil pontos. Em resumo, é uma barreira que ele teve dificuldade de ultrapassar anteriormente e caiu depois disso.

Em toda a história, nosso índice só conseguiu ficar acima dessa pontuação em janeiro de 2021 e de maio a julho daquele mesmo ano. Nas outras vezes em que chegou perto, como em abril do ano passado, não conseguiu se manter e caiu até atingir o "fundo" dos 95 mil pontos, quase três meses depois.

Ao ver o índice atingir um topo desses, muitos investidores (e grandes) analisam se é hora de "realizar lucros", ou seja, vender as ações que eles compraram na baixa e, agora, colocar o dinheiro no bolso para aproveitar outra oportunidade. Sabendo da dificuldade histórica em superar a marca dos 122 mil pontos, muitos estão optando por isso. E, sim, antes que você pergunte, é como uma "profecia autorrealizada".

Por que não apostam que o índice vai ficar forte o bastante para superar a barreira dessa vez? Aí entram as explicações de juros, gasolina, EUA Mas, principalmente, a China.

A economia chinesa está sofrendo desaceleração, e algumas pontas soltas por lá geram onda de desconfiança em mercados emergentes (como o nosso Brasil). A construção civil, que corresponde a 25% do PIB da China, está em queda. Com isso caem as projeções de venda de minério de ferro e aço para lá. E quem exporta isso para lá, em grande parte, somos nós.

A crise se espalha na potência asiática. A Zhongzhi Enterprise, gestora privada de patrimônio, deixou de pagar vários produtos de investimento de alto rendimento. A Evergrande, aquela gigante do setor imobiliário que gerou uma crise enorme em 2021, pediu uma espécie de recuperação judicial nos EUA, para se proteger de cobranças (na tradução literal, é um pedido de falência, mas ela não está falida pelo menos ainda).

Essa insegurança faz o dinheiro mudar de lugar e sair da nossa Bolsa. Mas o movimento ainda é visto como "correção" por muitos gestores com quem conversei.

Há analistas que enxergam que passaremos por um longo período até que a queda se encerre, com o Ibovespa chegando até os 102 mil pontos, levando em conta gráficos e indicadores de tendência mas não veem isso como resultado de uma grave desaceleração da economia ou crise do nosso país.

É sempre bom lembrar que, quando há pânico no mercado financeiro, tem quem ganhe dinheiro, mas não costuma ser gente como você e eu. Uma carteira de investimentos diversificada tem o poder de mitigar o risco de suas economias realmente sofrerem com esses movimentos.