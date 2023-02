Marcos de Vasconcellos

Jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado

A inteligência artificial já pode te ensinar a investir melhor do que muitos "sábios" que estão dando dicas de investimentos no YouTube, no TikTok ou no Twitter.

Resolvi entrevistar o famigerado ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial que ganhou fama nos últimos dias, sobre o que fazer com meu dinheiro. E o resultado é mais confiável do que o conteúdo de muitos autoproclamados gurus das finanças.

Vamos ao experimento. Pedi dicas para ficar rico sem trabalhar. Ele disse "não recomendar" tentar isso. Depois, listou sugestões para aumentar minha renda. A primeira delas? Poupe e invista.

Encomendei, então, dicas para encontrar os melhores investimentos. Ele me disse que era preciso pesquisar para entender os riscos e os potenciais retornos envolvidos; diversificar meus investimentos; conhecer o meu perfil de risco; considerar os custos de cada produtos; e manter-me atualizado.

Comecei a insistir, para que ele me desse o caminho das pedras. Qual é a melhor ação para comprar hoje no Brasil? Para quanto vai o Ibovespa neste ano? O robô negou-se a dar uma resposta peremptória, como deveria ser. E não me mandou "arrastar para cima" nem pagar um curso para aprender a ganhar dinheiro fácil.

Resolvi então testar "certezas" compartilhadas por alguns influenciadores financeiros: as ações da Via (antiga Via Varejo) valem R$ 30? "Se você está considerando investir em ações da VIIA3, é importante realizar uma avaliação cuidadosa da situação financeira da empresa, considerar as tendências do setor e avaliar as perspectivas econômicas antes de tomar uma decisão", respondeu.

Devo investir minha reserva de emergência em fundos imobiliários? "Não é recomendável", explicou. A principal justificativa para isso é que, em um momento de emergência, pode ser difícil obter acesso ao seu dinheiro rapidamente, o que pode causar ainda mais estresse financeiro.

A eleição de Lula é motivo para comprar dólar? "A eleição de um candidato ou o resultado de uma eleição pode ter um impacto temporário nas flutuações de preços de ativos financeiros, incluindo a moeda. No entanto, a longo prazo, as taxas de câmbio são influenciadas por uma série de fatores econômicos, incluindo o desempenho da economia, as políticas monetárias, a dívida pública e a inflação."

Em diversas respostas aos meus questionamentos sobre mercado financeiro, o robozinho fez questão de ressaltar a impossibilidade de prever o futuro, a importância de diversificar a carteira de investimentos e considerar várias fontes de informação, antes de tomar decisões de investimento. Disse também ser recomendável procurar aconselhamento financeiro de profissionais qualificados antes de tomar qualquer decisão de investimento importante.

Quando pedi bons livros para aprender mais sobre investimentos, casas de análise que poderiam me dar recomendações e veículos para me manter informado, o ChatGPT elencou boas recomendações.

Em resumo, menos certezas e mais sugestões fazem do robozinho uma opção melhor do que uma vastidão de vídeos de influencers que as redes oferecem. Mas depende de você querer fazer perguntas, aprender e desconfiar de soluções fáceis.

Ainda que o robô seja um modelo em teste, sujeito a diversas falhas, a ampla base de conhecimento evita que caia em armadilhas naturais dos investidores, como os vieses que, muitas vezes, inflam o ego e esvaziam a conta.