Por que GameStop não cai mais?

Doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP

Há dois anos, começava o burburinho sobre GameStop. As ações, que custavam US$ 1 no primeiro semestre de 2020, tinham disparado no segundo semestre e valiam US$ 5 no Natal.

Pequenos investidores, comunicando por redes sociais, compravam.

Grandes investidores do mercado financeiro apostavam na baixa. Para isso, eles vendiam a ação a descoberto, ou seja, alugavam o papel (pagando uma taxa) para vendê-lo, com a esperança de comprar a um preço menor semanas depois, ao fim do contrato de aluguel da ação.

Nas semanas seguintes, o preço da ação só aumentou.

Munidos por uma aparente vontade de derrotar os tubarões de Wall Street que vendiam as ações a descoberto, pequenos investidores compraram zilhões de ações de GameStop e de outras empresas em situação parecida.

Quanto mais compravam, mais aumentava o valor da ação, e mais dinheiro perdiam os investidores vendidos no papel. Em algum momento, muitos desses capitularam e fecharam suas posições com prejuízo. Para isso, eles precisaram comprar as ações que tinham vendido a descoberto, o que levou a preços ainda maiores.

No final de janeiro, Game- Stop chegou a bater US$ 80. Outras ações parecidas viram seus preços multiplicados em 2021 (exemplos incluem AMC; BlackBerry; Bed, Bath and Beyond; Express; e Vinco).

E depois?

O problema de comprar um papel supervalorizado é que, com o tempo, a ação deve perder valor.

De fato, as ações que eu mencionei estão de volta aos preços de 2020 ou até mais baratas.

Todas elas, menos GameStop.

Após oscilar em torno de US$ 40/US$ 50 na maior parte de 2021, uma ação de Game- Stop vale hoje US$ 20. Bem menos do que valia em 2021, mas muito mais do que custava em 2020. Qual a explicação?

GameStop aproveitou seu alto valor de mercado para vender mais ações. Com isso, conseguiu captar mais de US$ 1 bilhão para investir. Houve mudanças na direção e tentativas de ampliar o foco da empresa.

Isso, contudo, parece explicar só uma pequena parte do preço de GameStop. AMC também emitiu ações, captou bastante dinheiro, mas voltou a valer o que valia em 2020. Além disso, não é nada claro que as estratégias da GameStop (como apostar em NFTs em 2022) tenham tido sucesso. Analistas continuam certos de que a ação está cara demais.

Parte da explicação é que GameStop continua sendo o símbolo de uma luta contra os poderosos de Wall Street. Como Dom Quixotes recusando-se a aceitar que os dragões sejam moinhos de vento, pequenos investidores compram ou seguram as ações mesmo que GameStop não ofereça chance de lucros compatíveis com o preço.

Com isso, o valor da ação não cai, e o preço que se paga é alto demais.

Participantes do mercado financeiro podem vender ações a descoberto. De fato, 20% das ações da empresa estão alugadas para pessoas que fazem justamente isso. É bastante 20%, mas essa proporção já foi muito maior. Elas poderiam vender mais, o que derrubaria o preço.

Mas seria lucrativa essa operação? Se as pessoas demoram para vender ou não vendem a ação, o preço demora para cair ou não cai. Além disso, há o risco de uma outra onda de compras de GameStop levar o preço às alturas. E alugar a ação tem um custo. Alguma hora é preciso comprar de volta.

Assim, paradoxalmente, para um investidor individual, comprar ou segurar a ação de GameStop deixa de ser uma loucura. Sim, o valor fundamental é muito pequeno. Mas quem tem a ação não parece planejar vender tão cedo. Além disso, quem alugou o papel para vender vai alguma hora precisar comprar -o que pressionará o preço para cima.

O que faz uma bolha existir pode fazê-la persistir por bastante tempo.