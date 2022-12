Por que o mercado 'aceitou' a PEC?

Economista-chefe de Brasil do banco Credit Suisse. É mestre em economia pela PUC-Rio

Pelo comportamento dos preços dos ativos financeiros até o momento, podemos afirmar que a PEC da Transição assustou mais os economistas do que os investidores.

Ainda que a curva futura de juros tenha retirado a precificação de queda da Selic em 2023 e a Bolsa brasileira tenha sofrido em um momento de recuperação no exterior, os movimentos foram moderados diante do aumento do risco de insolvência do país. Mais surpreendente, o real quase não saiu do lugar desde o resultado das eleições, mesmo com a aprovação da Leis das Estatais.

Reação bem diferente ocorreu no segundo semestre de 2021, quando a PEC dos Precatórios foi aprovada, abrindo espaço no teto para a criação do Auxílio Brasil. Na ocasião, o dólar saiu de cerca de R$ 5 para quase R$ 5,70. Por que agora, diante de um "rombo" de quase 2% do PIB -que colocará nossa dívida em trajetória explosiva e deixará o país sem arcabouço fiscal-, não assistimos a uma resposta mais enfática dos ativos financeiros?

A explicação não está na tranquilidade dos investidores com os rumos da política fiscal, e sim na perspectiva de que a inflação global já tenha alcançado seu pico e os principais bancos centrais -o Fed, em particular, que já fez aperto monetário considerável- responderão, em algum momento no ano que vem, ao risco de recessão com queda de juros. Desde as eleições, o real depreciou perto de 3%, enquanto as moedas de países emergentes se valorizaram, na média, cerca de 7% em relação ao dólar.

Não são raros os momentos em que a melhora do risco global impede que a piora do risco doméstico se manifeste imediatamente. A questão que se coloca é: esse movimento de maior apetite por risco global é sustentável?

De fato, a inflação nos EUA dá sinais de desaceleração, permitindo que o Fed reduzisse o ritmo de alta dos juros nesta semana, depois de ter implementado o aperto mais rápido de política monetária desde os anos 1980. No entanto, Jerome Powell deixou claro que é cedo para dar o trabalho por encerrado e sinalizou que os juros permanecerão altos por tempo suficiente para trazer a inflação, cujo núcleo está em 6%, para um patamar próximo a 2%.

Apesar dessa comunicação, os mercados seguem animados com os primeiros sinais de alívio inflacionário. A curva de juros americana precifica cortes já no segundo semestre do próximo ano, em um ciclo de mais de dois pontos percentuais com término previsto para meados de 2025 -o maior ciclo de flexibilização da política monetária desde 1989.

A animação pode ser prematura. O atual ambiente ainda é de inflação alta, e uma flexibilização exagerada nas condições financeiras é algo a ser evitado.

A principal razão é o mercado de trabalho aquecido nos EUA, implicando uma queda mais lenta e moderada da inflação do que nas décadas pré-pandemia. Além disso, embora a retração em curso no setor imobiliário deva arrastar o crescimento do PIB para baixo, é improvável que ocorra uma crise financeira de inadimplência generalizada que afete o setor financeiro, como no passado.

Ademais, as famílias estão muito menos endividadas e ainda dispõem de alta poupança para sustentar o consumo. As empresas também estão se mostrando relativamente imunes aos juros mais altos porque o boom de emissão de dívida de 2020 e 2021 suprimiu sua necessidade de refinanciamento neste e no próximo ano. Um motivo potencial pelo qual o Fed precisará manter as taxas mais altas por mais tempo é simplesmente o fato de haver mais excesso de liquidez para ser drenado agora do que em qualquer outro momento no passado.

Com sua credibilidade abalada e sem confiança em sua capacidade de prever a inflação, o Fed parece querer ver a trajetória da inflação mais perto de suas metas de 2% antes de sinalizar cortes de juros e de fato implementá-los. Muito provavelmente, isso significa uma espera até 2024.

O aperto já realizado pelo Fed conseguiu "estourar" algumas bolhas, como a de criptomoedas. No entanto, esse não é seu objetivo, mas sim trazer a inflação americana para perto de 2% -uma perspectiva que pode levar o apetite por risco para um patamar ainda baixo em 2023.

Diante disso tudo, não parece ser seguro dizer que o mercado "aceitou" a PEC, e sim que o novo governo está dispondo de um certo tempo para mostrar responsabilidade fiscal depois do estouro proposto. Se este for usado para a reversão de reformas estruturais e destruição completa do arcabouço existente, cedo ou tarde, a conta do ajuste chegará.