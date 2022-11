Lula deveria estar mais preocupado

Se há o desejo de elevar permanentemente o gasto público em 1% a 2% do PIB, o buraco fiscal elevar-se-á para 3% a 4% do PIB, algo entre R$ 300 bilhões e R$ 400 bilhões.

Para que a dívida pública se estabilize, é necessário superávit primário ajustado ao ciclo de uns 2% do PIB. Consequentemente, o buraco fiscal em 2022 deve ser da ordem de 2% do PIB.

Como as medidas eleitoreiras de Bolsonaro são temporárias - no fim de 2022, tanto o Auxílio Brasil de R$ 600 retorna ao seu valor de R$ 400 quanto as desonerações do PIS/Cofins terminam -, muito provavelmente o déficit fiscal da União ajustado ao ciclo e líquido da tentativa de estelionato de Bolsonaro repetirá em 2022 o mesmo 0% do PIB de 2021.

Vamos aos números. Segundo a IFI (Instituição Fiscal Independente), o superávit primário do Governo Central ajustado ao ciclo econômico foi, em 2021, de 0% do PIB.

Na semana passada, escrevi que há no debate orçamentário para 2023 discussão de uma possível renúncia em cumprir o teto do gasto. Seria um waiver.

É estranho que o presidente eleito e as lideranças políticas petistas em geral não pensem dia e noite nesse tema. Se comportam como se a legitimidade do gasto social fosse suficiente para que os recursos magicamente aparecessem.

É importante lembrar que o Congresso Nacional é sócio do Executivo quando este propõe elevar os gastos. Quando a crise fiscal chega, a tendência é o Congresso lavar as mãos e jogá-la no colo do Executivo. O motivo é muito simples: o eleitor responsabiliza o Poder Executivo pela desorganização macroeconômica. Não há incentivo aos congressistas em arcar com os custos em suas bases eleitorais da aprovação de medidas de elevação de receita e de redução de gastos.

A sociedade rachada agrava essa disfuncionalidade de nossa política.

Assim, tenho tido muita dificuldade em entender o discurso de "gasto é vida" de Lula na semana passada. Ao sentar na cadeira do Palácio do Planalto, o presidente enxergará um buraco fiscal de R$ 200 bilhões. No entanto, Lula tem se esforçado para transformá-lo em um buraco de R$ 300 bilhões a R$ 400 bilhões!

***

Na segunda-feira da semana passada, 7 de outubro, a academia perdeu Edward Prescott (81 anos), Prêmio Nobel de Economia. Entre 1980 e 2003, Prescott fez parte do revolucionário grupo de pesquisadores do Departamento de Economia da Universidade de Minnesota.

Há inúmeras contribuições de Prescott, mas a maior delas, no meu entender, foi metodológica: ele nos convenceu de que os modelos macroeconômicos não somente ajudam a nossa intuição a compreender os fenômenos mas devem ser quantificáveis.

Nesse sentido, Prescott foi uma espécie de Galileu da macroeconomia.

R$ 400 bilhões?