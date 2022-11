Apostas na queda da bolsa indicam tendência 'invisível'

Nunca se apostou tanto na queda da bolsa! No dia 1º desse mês, logo após o segundo turno das eleições, atingimos o pico de R$ 128,8 bilhões em ações alugadas, ou seja, em apostas de que o preço dos papéis vai cair.

Um levantamento exclusivo, feito pela plataforma TradeMap, publicado no site Monitor do Mercado, mostra que, entre o dia 29 de setembro, logo antes do primeiro turno das eleições, e o dia 1º de novembro, após a definição de Lula como próximo presidente, o estoque de ações alugadas saltou de R$ 112 bilhões para R$ 128 bilhões.

E uma ação que subiu mais de 70% neste ano entrou no topo das apostas de investidores: dessa vez, miram na queda das ações.

Mais conhecida pelo macarrão Adria e pelos biscoitos Piraquê, a empresa M. Dias Branco viu seus papéis MDIA3 dispararem desde janeiro. Só na última semana, foram quase 8% de valorização, com o anúncio da compra de uma concorrente no Uruguai.

As margens do negócio, entretanto, se apertaram no último ano. Enquanto, em 2020, o lucro registrado pela empresa foi de R$ 760 milhões, em 2021, caiu para R$ 504 milhões.

No primeiro semestre deste ano, a companhia ensaiou uma recuperação nas contas, com um lucro 70% maior do que o do mesmo período do ano passado. Ainda assim, abaixo do que tinha em 2020.

E de onde vem esse aperto? Da sua principal matéria-prima.

De quase 450 itens pelos quais medimos a inflação oficial no Brasil, o sétimo maior aumento no ano foi da farinha de trigo. De janeiro a setembro, o preço da farinha aumentou 32%, enquanto a inflação medida pelo IPCA foi de 4,09%.

E nós importamos mais da metade da farinha de trigo que consumimos no País. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, duas grandes exportadoras de trigo, o preço da commodity disparou.

O pão nosso de cada dia depende principalmente dos nossos vizinhos argentinos. Das 6,2 milhões de toneladas de trigo que compramos em 2021, 87% vieram da Argentina. Depois dela, compramos do Paraguai e do Uruguai.

A alta dos preços não atrapalhou as ações da M. Dias Branco neste ano, mas a companhia já alertou seus investidores que poderá não ser possível repassar integralmente, de forma imediata, o reajuste nos preços dos produtos, "o que poderá vir a diminuir suas margens e afetar a organização de forma adversa".

Agora, as ações MDIA3 estão no topo da lista de papéis com mais apostas na sua queda. Na última semana, 16% das ações que a empresa tem no mercado (o chamado free float) estavam alugadas, ou seja, vendidas a descoberto, de acordo com dados do site TradeHunter. Para comparação, apenas 6% das ações da Petrobras e da Vale estão na mesma situação.

Esse tipo de operação, chamado também de short selling, é feito por quem quer ganhar na queda do preço dos papéis.

Os investidores tomam uma posição vendida em uma ação quando acham que seu preço vai cair. Para isso, alugam as ações de alguém que as têm em carteira e vendem no mercado, para, depois, recomprar os papéis a preços mais baixos e "devolvê-los". Se a ação subir, eles perdem dinheiro, pois, além de pagar o aluguel, terão de pagar um preço mais alto na recompra, antes de "devolver".

Essa operação ganhou holofotes em 2021, com o caso da GameStop, quando grandes fundos dos EUA apostavam na queda das ações da empresa e outros investidores se juntaram para inflar o preço do papel, causando graves prejuízos a quem estava vendido - operação chamada de short squeeze.

Houve até uma tentativa de copiar o modelo, aqui no Brasil, com as ações da resseguradora IRB Brasil RE (IRBR3). Ao contrário do que pretendiam os responsáveis por tentar inflar o preço dos papéis, as ações seguiram caindo e, hoje, inclusive, ocupam o segundo lugar no ranking de ações mais alugadas, com 15,9% dos seus papéis em operações de short selling.

Esse tipo de sinal não pode, nem deve, ser ignorado. Claro que há apostas que viram pó no mercado de ações, mas esses movimentos costumam indicar tendências que às vezes estão invisíveis aos olhos não treinados da maioria dos investidores.