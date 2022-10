O fiscal, na real

Economista, pesquisador associado ao Insper, é autor de 'Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil?'

Diversos fatores têm colocado em segundo plano a importância do equilíbrio fiscal no debate político. O alto valor do auxílio emergencial temporário, durante a pandemia, transformou-se em padrão para o benefício mínimo permanente do Auxílio Brasil.

A pobreza persistente pós-pandemia bem como os choques nos preços de combustíveis e alimentos ampliam a demanda não apenas por mais transferências de rendas mas também por subsídios e reduções de impostos.

Por outro lado, há a sensação de que há mais dinheiro disponível para gastar, pois a arrecadação tributária está batendo recordes todos os meses e a dívida pública, em proporção do PIB, está caindo. Essa percepção de afrouxamento da restrição fiscal, em plena campanha eleitoral, tem levado a um leilão de promessas de aumentos de gastos e redução de impostos.

Ocorre que a melhora recente nos indicadores fiscais é episódica. Em 2022, a inflação e os altos preços das commodities foram fundamentais para que, ao mesmo tempo, a receita aumentasse e a despesa e a dívida fossem corroídas. Porém, a perspectiva para 2023 é de inflação e commodities em queda e de baixo crescimento do PIB, revertendo os ganhos fiscais de 2022.

A aritmética vai se impor. O crescimento da dívida, medida em proporção do PIB, se dá pela seguinte regra: b= b0.(r-g)' st

Onde:

b = crescimento da dívida/PIB entre o momento inicial e final

b0 = dívida pública/PIB no momento inicial

r = taxa de juros incidente sobre a dívida pública

g = taxa de crescimento do PIB

s = superávit primário/PIB

Aplicando a essa fórmula os valores da economia brasileira previstos para 2023, obtemos um crescimento da dívida em 4,4 pontos percentuais do PIB. Senão vejamos: a dívida bruta no início de 2023 estará em torno de 77,5% do PIB, os juros reais sobre a dívida, em 5% ao ano, e o relatório Focus prevê um crescimento de 0,6% do PIB para 2023. O resultado primário em 2023 deve ser negativo em, pelo menos, 1% do PIB. A dívida atingiria, então, 81,9% do PIB ao fim do ano que vem (77,5 4,4). É um crescimento muito forte.

Mantido esse ritmo nos anos seguintes, a taxa de juros (r) necessária para cobrir o risco de uma dívida crescente aumentará. Isso elevará o custo dos investimentos, derrubando o crescimento da economia (g). Ou seja, na fórmula acima, o crescimento da dívida (b) se acelerará. É o caminho certo para a estagnação econômica e a pobreza.

Suponhamos que o novo governo esteja convencido da importância de controlar a dívida e se disponha a reduzi-la dos 81,9% do PIB ao fim de 2023 para 80% do PIB ao final do mandato, em 2026. Uma meta nada ambiciosa, tendo em vista que a média da dívida bruta dos países emergentes é de pouco mais de 65% do PIB.

Sejamos otimistas e imaginemos que o país consiga crescer 2% ao ano no triênio 2024-26 e que a taxa de juros sobre a dívida caia para 4% ao ano. Isso significa, pela fórmula acima, que precisaremos de um superávit primário de 2,26% do PIB em cada um dos três anos. Dado que o nosso ponto de partida é um déficit primário de 1% do PIB em 2023, estamos falando de um ajuste fiscal da ordem de 3,26 pontos percentuais do PIB, aproximadamente R$ 330 bilhões. Realidade totalmente diferente do "show do bilhão" a que se assiste no horário eleitoral gratuito.

Não será possível fazer esse ajuste simplesmente aumentando impostos. Nossa carga tributária já é muito alta e de baixa qualidade. Aumentá-la diminuirá o crescimento do PIB (g), piorando a dinâmica da dívida. Há algum espaço para ganhar receita revogando ineficientes benefícios tributários, mas isso tem se mostrado difícil.

Outro caminho é abater dívida mediante privatizações e desmobilizações de ativos. Se bem-feitos, podem não só reduzir "b0" como também aumentar "g", ao melhorar a eficiência das empresas privatizadas. Mas esse processo é lento, e o patrimônio é finito.

Por isso, é inevitável controlar o crescimento da despesa. Para fazê-lo de forma consistente e perene, é preciso desmontar privilégios, focalizar as políticas públicas nos objetivos prioritários, reduzir a rigidez do gasto e elevar a eficiência operacional do setor público.