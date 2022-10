Ações de indústrias veem luz no fim do túnel

Jornalista, assessor de investimentos e fundador do Monitor do Mercado

As Bolsas nos Estados Unidos fecharam o terceiro trimestre consecutivo em queda. Desde o início do ano, Dow Jones e S&P 500 -os principais índices de ações-, caíram 20% e 24%, respectivamente. No Brasil, intercalamos dois trimestres no azul com um no vermelho, com um ganho de mais de 4,5% de janeiro para cá.

É impossível nos descolarmos da "matriz". Mas é inegável que estamos numa boa onda em relação ao que vemos fora daqui.

Os bancos brasileiros chamam a atenção. Como falei em colunas anteriores, eles se beneficiam da alta dos juros. Dinheiro mais caro é bom para quem empresta e ruim para quem precisa.

O índice que reúne ações de instituições financeiras (IFNC) voou praticamente 18% no ano -quatro vezes os ganhos do Ibovespa. Nos últimos três meses, foram 16% de alta no IFNC contra 10% do Ibovespa.

Os especialistas dizem que estamos perto do teto dos juros. Mas enquanto eles não começarem efetivamente a baixar, saindo dos temidos dois dígitos, as ações do setor tendem a continuar numa boa.

Quem sofreu até agora com isso foram justamente os que dependem de dinheiro circulando, ou melhor, de gente gastando dinheiro. Varejistas, construtoras, farmácias"¦ Não à toa, o Icon, índice que reúne a ações relacionadas a consumo, despencou mais de 11% neste ano.

A falta de crédito barato para investir em expansão também maltratou os papéis das indústrias. O tombo foi de 18% no INDX, índice com as ações das indústrias brasileiras, que vão de Camil (do arroz) à Gerdau (metalúrgica).

A correlação entre a movimentação dos juros e o sucesso desses setores é clara. Por isso, olhar quem sofreu com a Selic alta é uma excelente peneira para localizar quem pode dar dinheiro para seus investidores quando a inflação estiver sob controle o bastante para o Banco Central começar a derrubar as taxas.

É verdade que as economias (aqui e no mundo) ainda estão em um longo tratamento dos efeitos colaterais da pandemia de Covid-19. E a recuperação se dá de forma mais do que desigual.

Na hora de decidir as ações a comprar, é preciso ter clareza em relação aos motivos das quedas e das altas, para não cair em armadilhas.

Em resumo, não é porque caiu muito que não pode cair mais. Investidores que acreditaram que o IRB Brasil Resseguros (IRBR3) e a Cogna (COGN3) estavam no "fundo do poço" em março de 2020, quando a Covid fez aquele estrago na Bolsa, amargam prejuízo até hoje.

Mas é inegável que há sinais positivos no horizonte para os setores que, hoje, estão bastante descontados em relação ao começo do ano.