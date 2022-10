Duas inflações e duas desinflações

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e da Julius Baer Family Office (JBFO). É doutor em economia pela USP

Em janeiro de 2016, o IPCA acumulado em 12 meses foi de 10,7%. Em abril último, marcou 12,1%. Os dois processos inflacionários são, no entanto, muito distintos.

No primeiro, havia sinais de desequilíbrio doméstico entre oferta e demanda desde 2006, aproximadamente. Em particular, por todo esse período a inflação de serviços rodou acima da inflação cheia. Os serviços lideraram o processo inflacionário.

Pode-se argumentar que a inflação de serviços representava um ganho civilizacional. A política de valorização do salário mínimo mantinha os ganhos dos trabalhadores mais desqualificados correndo acima da inflação cheia.

O problema é que, naquela oportunidade, o ganho civilizacional ocorreu simultaneamente à queda do retorno das empresas privadas. O governo à época bem que tentou compensar com a elevação do investimento das estatais e com estímulos ao investimento privado.

Não funcionou. Que fique a lição. Há duas formas de garantir ganhos civilizacionais. A primeira é por meio de ações, em geral difíceis e com efeito a longo prazo, que elevem a produtividade do trabalho. Dessa forma, é possível haver ganhos de salários sem queda da rentabilidade das empresas privadas.

A segunda é o setor público ter situação fiscal robusta que permita políticas de transferências de renda aos pobres.

No atual processo inflacionário, temos dinâmica oposta. A inflação de serviços tem corrido atrás da inflação cheia. O motivo é que o atual surto inflacionário teve inicialmente forte componente de choque externo, fruto da natureza da recuperação em "V" da economia mundial após a parada súbita no segundo trimestre de 2020 e, mais recentemente, dos choques de preços em consequência da Guerra da Ucrânia.

Os choques que detonaram o processo inflacionário concentraram a inflação em bens de consumo duráveis e alimentos. A inflação de serviços veio a reboque.

Outra diferença importante entre os dois episódios inflacionários é que, no anterior, a inflação era um fenômeno doméstico. No atual, a inflação é um fenômeno global. Por exemplo, no Chile, na Colômbia, no Peru e no México, a inflação em 12 meses roda, respectivamente, a, 14%, 11%, 8,4% e 5%. No Brasil, fechou agosto em 8,4%. E a 7% na Índia, 8,3% nos EUA, 9,9% no Reino Unido e 9,2% na união monetária do euro.

Na Ásia, região que apresenta elevadíssimas taxas de poupança, a inflação não bateu com toda a sua força. Na China e em Taiwan, roda a 2,5% e 2,7%, respectivamente, e, no Japão, a incrível 0,7%! Na Coreia do Sul, há algum sinal de pressão, com a inflação rodando a 4,4%.

Em razão das diferenças dos processos inflacionários, a desinflação no atual processo será muito menos dolorida. Os choques de preços vão se reverter, processo já iniciado.

De qualquer forma, algum custo haverá. O banco central americano, após relutar por diversos meses, tem reconhecido tal fato.

Para nós, com as seguidas surpresas positivas de crescimento, o mercado de trabalho deve terminar 2022 a pleno emprego. Não haverá espaço para expansão fiscal em 2023. De fato, o IBGE divulgou na sexta-feira que o desemprego atingiu 8,6%, já considerando a série com ajuste sazonal.

Porém, como reconhecido no parágrafo quarto da ata da mais recente reunião do Copom - "o mercado de trabalho seguiu em expansão, ainda que sem reversão completa da queda real dos salários observada nos últimos trimestres" -, não há desequilíbrio nos salários.

Há um longo caminho para trazer a inflação no Brasil para a meta em 2024, mas a desinflação será bem menos dolorida do que no surto inflacionário anterior.