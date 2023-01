Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

Papa Bento XVI, no último dia do ano de 2022, saiu deste mundo e entrou para a história. Mente brilhante, espírito perspicaz, intelecto ágil, personalidade tímida, homem simples, mestre de catequese! Possuía uma capacidade extraordinária de ensinar, de transmitir a fé e de refletir sobre a fé, de tratar questões polêmicas, de interagir com seus interlocutores sem receio de manifestar suas próprias convicções.

Considerado um dos maiores teólogos da história recente da Igreja, pela qual não mediu esforços para tornar conhecidas as suas raízes e identidade. Depois de séculos, a Igreja teve na sua pessoa, um Papa teólogo. Além das grandes obras de cunho teológico, Bento XVI se notabilizou pelas suas homilias nas quais sabia tocar com precisão os mistérios da fé, e audiências públicas nas quais desenvolveu temas variados.

Quando decidiu, como Bispo de Roma, renunciar – e consequentemente ao ministério petrino! – , suscitou enorme surpresa entre muitos. Gesto marcado pela lucidez, coragem e convicção de que não se sentia mais capaz de servir como sucessor de Pedro, pois, devido à saúde e à idade avançada, as forças físicas não correspondiam aos desafios do ministério. Tal decisão certamente não foi fácil, expressão de uma consciência amadurecida e honestidade para consigo mesmo! Ao mesmo tempo, exigiu da comunidade eclesial obsequioso respeito!

No exercício do ministério petrino, Bento XVI foi duramente desafiado por questões administrativos e morais no interior do clero. Empenhou-se por promover a necessária transparência e clareza relativas a tais questões.

Qual seria o legado deste homem que se definiu como “simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor”? Ousaria dizer que o maior legado seja o seu testemunho de fé, de amor pela Igreja, seu empenho e dedicação em manter os fiéis na verdadeira fé, sem esquecer a enorme produção teológica.

Suas últimas palavras teriam sido “Senhor eu te amo”! Permanece a memória de um homem marcado pela retidão intelectual, fé, simplicidade de vida, caridade e amor pela Igreja.