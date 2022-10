A missão da Igreja

Dom Adilson Pedro Busin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

O mês de outubro trás, na tradição da Igreja, a marca do tema das missões. Neste ano o tema é “A Igreja é missão”! Já na expressão notamos um entendimento de que missionariedade é parte constitutiva do ser Igreja. Muito embora sempre se associa à palavra ‘missão’ uma ação, uma tarefa a ser cumprida. Isto faz sentido, pelo fato de que a ‘tarefa’ da Igreja é o anunciar o evangelho. É o próprio mandato do Senhor que diz:” Ide a enuncia o evangelho a todos os povos!” O ser Igreja, porém, já é em si, uma missão. Ela nasce do querer amoroso de Deus em Jesus Cristo. Por isso é furto do amor de Deus em Cristo. Ela nasce missão. A Igreja não pode ser senão missionária. Abeta a Deus. Aberta e próxima à humanidade. Presença do amor de Deus.

Neste ano, o Papa Francisco nos convida a refletir a missionariedade a partir da frase “Sereis minhas testemunhas” (At 1, 8). A frase já diz o sentido primeiro da missão: o ‘ser’ testemunhas. Muito embora a missionariedade da Igreja é realizada nas inúmeras ações missionarias nos mais variados campos, desde o anúncio da Palavra às obras de caridade e promoção humana, todo cristão, por ser Igreja, é chamado a ser testemunha.

Missão é sair, ir para longe. Realizar um objetivo, uma tarefa. Esta é a compreensão comum da palavra. Os Apóstolos são os protótipos dos missionários. Saíram de Jerusalém. Foram além dos limites de Israel. O Papa Francisco nos recorda, porém, que ser testemunhas, além do ir para longe, é um gesto de sair do próprio mundo, e mesmo perto, sair para os limites existenciais de nossa sociedade. Ser missionário é ir ao encontro dos que vivem nas periferias ou centros de nossas cidades: dos idosos abandonados, dos jovens e das crianças, dos que vivem a solidão, dos que suportam as violências e misérias de nosso tempo. Ser missionários é ser testemunha da vida, onde a vida parece ter perdido o próprio sentido. Missão é proximidade e compaixão, não é só falar, mas escutar, colocar-se no lugar do outro, descobrir ‘as sementes do Reino’ presentes no outro. Ser arauto do amor de Jesus que de todos se aproximava e a todos anuncia a boa-nova do Reino.

Ser missionário é ser profeta diante das injustiças para que a vida e sua dignidade seja expressão da fraternidade sonhada por Deus. Ser missionário, é ser testemunha, como Jesus, para os de perto e os de longe. Sempre recordando que a missão é um mandato do Senhor. Ninguém se envia. Todo missionário é enviado. Por isso a missão é da Igreja e a Igreja é missão. É nobre dom e compromisso intrasferível. “Evangelizar é um dever” diz Paulo.

Termino com as palavras do Papa Francisco por ocasião do dia mundial das missões:“Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma Igreja toda missionária e uma nova estação da ação missionária das comunidades cristãs. E repito o desejo de Moisés para o povo de Deus em caminho: «Quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse» (Nm 11, 29). Sim, oxalá todos nós sejamos na Igreja o que já somos em virtude do Batismo: profetas, testemunhas, missionários do Senhor! Com a força do Espírito Santo e até aos extremos confins da terra. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!”