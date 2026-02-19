Porto Alegre,

Publicada em 19 de Fevereiro de 2026 às 18:54

A hora e a vez das crianças

EB NOTRE DESIGN/DIVULGAÇÃO/JC
Ivan Mattos
A Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, Saba, promoveu mais uma edição de seu Baile de Carnaval dedicado às crianças, na segunda-feira, 16, deixando sua sede social absolutamente lotada e à disposição da criançada. A banda Entre Nós, formada por músicos jovens e experientes, recebeu os pequenos foliões que participaram da folia no salão de festas. A área das piscinas, coberta por um tablado recebeu a atual febre da batalha de espumas em que grandes e pequenos se permitiram brincar e suar. As energias dos pequenos foram preservadas para o concurso de fantasias nas categorias luxo e originalidade, com Luiza Vasconcelos Martins vencendo a categoria luxo, com O Pássaro do Himalaia; Enrico Caon como O Mágico de Oz, em Originalidade e Pedro Henrique Lübbe Kreitchmann e Amanda Caon, como os reis do Carnaval Infantil da Saba 2026.

