Novidades na Leiteria

A Leiteria 639 celebrou seus 8 anos em grande estilo com uma manhã repleta de experiências e bem-estar. O evento movimentado, que reuniu mais de 200 convidados, contou com massagem relaxante, aulão funcional comandado pelo Just Burn Club, set musical e apresentação da School of Rock, que animou o público durante o dia inteiro. A comemoração marcou também o início de uma nova fase da unidade localizada na rua Venâncio Aires, 946, que agora passa a oferecer um bufê de café da manhã diário, de terça a sexta-feira, das 8h às 11h, e um brunch para relaxar aos finais de semana. Os incansáveis empresários, Fernanda Carpenedo e Tiago Leite, seguem criando novidades gastronômicas e oferecendo o que há de melhor em opções gastronômicas para a cidade. Imperdível.

Líder em cena

Presidente do Sicredi Origens, Ronaldo Sielichow e o vice-presidente do Sindiatacadistas/RS, Luiz Henrique Hartmann EVANDRO OLIVEIRA/JC

O lançamento do documentário Zildo 100 anos: O homem que nunca saiu de cena, dirigido por Ariel Farias, movimentou o novo espaço de lazer e gastronomia do Bourbon Country, na quarta-feira, dia 15. Como parte das comemorações do centenário de Zildo De Marchi, a sessão reuniu familiares, amigos e parceiros de trabalho de um dos empresários mais inspiradores do Rio Grande do Sul. Ao lado dos filhos, Miriam, Gilberto, Isabel e Paulo, Zildo assistiu ao filme na primeira fila, que contava na plateia lotada, com Luiz Carlos Bohn, Luiz Henrique Hartmann, Claudio Zaffari, Ronaldo Sielichow, Francisco Schmidt, além dos netos, bisnetos e muitos amigos. Na tela, entre imagens de arquivo, fotos e depoimentos, o filme narra a história do homem que veio do Interior do Rio Grande do Sul, desbravou a Capital e criou uma trajetória de sucesso no campo empresarial de laticínios e cereais, fundou a Uniagro aos 67 anos e foi dirigente da Fecomércio, tendo forte atuação como liderança do Sindilat-RS, e segue sendo um referencial de empreendedorismo. Neida e Francisco Schmidt na plateia do documentário EVANDRO OLIVEIRA/JC Paulo, Gilberto, Miriam e Isabel com o pai Zildo De Marchi EVANDRO OLIVEIRA/JC

Fotolegenda

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, ao lado da esposa Maria Lourdes, recebeu para o jantar do Prêmio Somos Coop Melhores do Ano RS 2025, promovido pelo Sistema Ocergs, na Associação Leopoldina Juvenil, na segunda-feira, dia 13. EVANDRO OLIVEIRA/JC

Fotolegenda II

Jayme Bernardo, Samuca Gerber e Pietro Verona estavam entre os designers que assinaram as 25 criações inéditas de mobiliário em couro e tecidos, integrantes da coleção Encontro, apresentada pela marca gaúcha Salva durante o Preview 2026, em Novo Hamburgo, na terça-feira, 14. SALOMÃO CARDOSO/DIVULGAÇÃO/JC

O que vem por aí

Neste sábado, acontece a Jornada do Empreendedorismo na Faculdade Anhanguera de Porto Alegre. O evento é de qualificação para empreendedores em diferentes áreas. Inscrições: forms.gle/ZwWbv3CWqj2wu5u1A No dia 29 de outubro, Porto Alegre recebe o Summit Empreender 40 , que acontece das 9h30min às 18h30min, no Teatro Bourbon Country. A iniciativa incentiva produtos e negócios que valorizam a diversidade geracional. A riqueza da cultura japonesa estará em destaque no 12º Festival do Japão Rio Grande do Sul, que acontecerá de 14 a 16 de novembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Escola de rock

Gisele Moreira Teixeira, diretora musical, e Bruno de Souza CAMILA BRAZ/DIVULGAÇÃO/JC