Novas frequências musicais

Herdeira de uma lendária história musical, a DJ Thuane Pereira, 26 anos, cresceu cercada de sons, compassos e muitas histórias da vida cultural de Porto Alegre. Filha de Mano Pereira, também DJ e neta do primeiro Disc Jóckey da Capital, Claudinho Pereira, Thuane, ao que tudo indica, traz no sangue o mesmo suíngue familiar. Com simpatia e carisma, a moça vem contagiando pistas e festas na mesma intensidade que seus antecessores, levando adiante uma herança poderosa. Transitando com talento entre o vinil e o digital, seus set lists no Nuvem Club, na Cidade Baixa, mesclam o melhor entre o pop dos anos 1970/80, alinhados do hip-hop, funk, dos clássicos do Summer Eletrohits e a festa Millennium (2000), sua produção no Clube Glória. Preta Pereira, define a neta: “Eu acho maravilhoso ela seguir a estrada do avô. Ele tinha o maior orgulho dela. E ainda sendo uma mulher negra, poderosa e linda, só nos dá mais orgulho”, finaliza. Ao lado, Thuane com os avós Claudinho e Preta Pereira ACERVO PESSOAL/KETY PEREIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Debut no Juvenil

Isabela Bortoli, Antônia Bueno Carpena, Helena Dresch e Rafaela Lopes TÂNIA MEINERZ/JC

Com nítida inspiração nos coloridos Jardins de Giverny, nos arredores de Paris, local que serviu de moradia e ateliê do mestre impressionista, Claude Monet, o baile de debutantes da Associação Leopoldina Juvenil, na noite do sábado passado, transformou a sede do clube em um imenso jardim. Desde a entrada até os salões e demais lounges de fotos e bastidores do debut, uma profusão de flores ornamentou o caminho pelo qual desfilaram as 51 meninas apresentadas durante a 71ª edição de seu baile de debutantes. O casal presidente Luiz Augusto Franciosi Portal e Liliane Portal, auxiliado pelo casal vice-presidente social Roberto Corrêa da Silva e Rachel Bergesch, e pela diretora social Lúcia Dias Machado, foram os anfitriões da noite que contou ainda com a presença de Nadine Anflor e Elmo Anflor e Diana e Marcus Crestani entre os convidados. Liliane Portal e Luiz Augusto Franciosi Portal TÂNIA MEINERZ/JC Manuela Morosini e Maria Alice Penz TÂNIA MEINERZ/JC

Trapézios

Fábio André Rheinheimer e Paulo Amaral TANIA MEINERZ

Fábio André Rheinheimer teve a companhia de Paulo Amaral na abertura de sua mostra Trapézio - 7 saltos no vazio, na manhã do sábado passado, na Sala da Fonte, no Museu de Arte de Porto Alegre (Mapa). Apresentando 27 desenhos, dispostos em sete segmentos distintos, os elementos de composição foram apresentados seguindo uma ordenação que varia entre criações inspiradas nos movimentos e formas de um trapézio circense, sem o uso da cor, resultando em formas que lembram também um caleidoscópio. A mostra segue aberta à visitação até 19 de dezembro.

Fotolegenda

A empresária Lisiane Schaeffer (E) recebeu, ao lado de Suzanna Netuno (D), a idealizadora da Cute Esmalteria, seus clientes e convidados na noite da inauguração da primeira franquia da marca, na Zona Norte de Porto Alegre VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

