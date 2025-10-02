O centenário de Zildo De Marchi

A síntese de uma vida dedicada ao trabalho, à liberdade e à construção de uma reputação singular, foi os aspectos mais visíveis nos depoimentos ouvidos na cerimônia em que Zildo De Marchi foi homenageado, na noite de quarta-feira passada, na atual sede da Fecomércio, prédio, aliás, idealizado por ele. Vitalidade, coragem, atitude, empreendedorismo, visão de futuro e determinação complementam o retrato de um homem sereno que chegou aos 100 anos em plena forma física e com muita disposição para o trabalho. Membro vitalício do Confederação Nacional do Comércio (CNC), ex-presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, atual vice-presidente da entidade; presidente do Sindiatacadistas/RS; fundador da Uniagro; entre tantos outros cargos que ocupou, sua trajetória de líder vencedor foi brindada mais uma vez, ao lado da família, amigos e colegas de trabalho. Entre os convidados, Ernani Polo, Sebastião Melo, o vice-governador do Paraná, Darci Piana; José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio; Mércio Cláudio Tumelero, Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, entre muita gente mais.
Pedro De Marchi Calazans, Lindonor Peruzzo Jr. e Paulo De Marchi
DANI BARCELLOS/JC
Darci Piana, José Roberto Tadros e Luiz Carlos Bohn
DANI BARCELLOS/JC
Iguatemi Gardens
Pedro e Claudia Bartelle com Anne e Dado Goldsztein
TÂNIA MEINERZ/JC
Em um jardim real, nos altos do Shopping Iguatemi, foi aberta com música da melhor qualidade, executada por músicos gaúchos, como a pianista Bethy Krieger e o saxofonista Luizinho Santos, entre velas e um clima onírico, a nova área gastronômica do local. Totalmente repaginado, o terceiro piso do shopping já tem a operação do Locale Caffè, restaurante paulistano que integra a varanda que receberá novas e variadas opções em breve. Conhecido como bar de coquetelaria, o novo restaurante serve desde o café da manhã até o jantar com cardápio inspirado pelo melhor da culinária italiana. Com a presença dos sócios-fundadores, os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen, a noite teve ainda a presença de Nailê Mariano da Rocha Santos, Claudia e Pedro Bartelle, Cínthia Requeña e José Luiz Krupp e Leila Loiferman.
Gabriel e Nicholas Fullen são sócios-fundadores do Grupo Locale
TÂNIA MEINERZ/JC
Referência educacional gaúcha
Cézar Prestes e
Paulo Afonso Pereira
IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
O Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano (ICBNA), presidido por Paulo Afonso Pereira, completou 86 anos essa semana, em nova sede, na avenida Venâncio Aires, no bairro Bom Fim. Ancorado em uma história que se iniciou com Erico Verissimo, seu fundador, a instituição se tornou uma referência, formando gerações de alunos e professores, agora buscando novamente protagonismo no ensino do Inglês entre os gaúchos. A comemoração da data e a inauguração da nova sede teve ainda uma homenagem a Maria Helena Rodrigues, funcionária que se dedica ao ICBNA há 50 anos.
O que vem por aí
Na manhã deste sábado, 4 de outubro, o artista Fábio André Rheinheimer inaugura na Sala da Fonte, do Museu de Arte do Paço a exposição "Trapézio — 07 saltos no vazio".
A semana se encerra com o 71º baile de debutantes da Associação Leopoldina Juvenil, na noite de sábado, em que 51 meninas serão apresentadas durante a noite de gala.
Fotolegenda
Nelson Ramalho e Adelar Kleinert comemoram a inauguração do Fermenta Pão e Cozinha, nova operação do MuleBule A&B, no DC Navegantes cujo projeto de arquitetura e ambientação vem com a assinatura de Lisiara Camargo Simon, priorizando a estética, funcionalidade e a consciência ambiental.
GUILHERME FLORES/DIVULGAÇÃO/JC
