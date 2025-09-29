Cenário florido

Na 64ª edição de seu baile de debutantes, o Grêmio Náutico União ofereceu um grande portal floral multicolorido, partindo do palco, em que foram apresentadas as 33 meninas, recebidas por seus pais, pares e madrinhas, na noite do último sábado. Revezando a recepção das debutantes com seus pares da diretoria, Ricardo Alves e Denise Scherer abriram o cerimonial que mais uma vez teve condução de Xuxa Pires. A programação visual de flores, executada por Angélica Martins, permeou palco e passarela, estendendo-se em torno da iluminação de lustres de cristal, complementou a ambientação colorida no clima primaveril e solar, conforme a identidade visual concebida. Victória Ruhl Rosa JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC Ricardo Alves, Denise Scherer, Mariane Bolzan Abreu e Vidal Abreu EVANDRO OLIVEIRA/JC

Atemporalidade da arte

Clóvis Dariano

O artista visual Clóvis Dariano lotou a Ocre Galeria, na manhã do sábado passado, para a abertura da mostra individual, Crônicas Atemporais, cuja curadoria é de André Severo. Em 40 obras, de diversos suportes, seu trabalho tem conexões com a recente enchente que assolou o Rio Grande do Sul, mostrando entre fotografias, desenhos, pinturas e objetos escultóricos, itens que extrapolam significados e permitem muitas reflexões. A par da seriedade de seu trabalho, o artista demonstra humor e simpatia peculiares ao posar para Nilton Santolin, como demonstra a foto abaixo, contrastando com a seriedade de suas propostas artísticas. Adriana Boff, Cleia Cattani, Maria Fernanda Santin, Kin Viana, Francisco Dalcol e Letícia Remião estiveram por lá.

Um Sunset para o Outubro Rosa

Kathiuscia Woloski e Alexandre Lau

Os empresários Alexandre Lau e Kathiuscia Woloski receberam Rita Cunha, diretora-executiva do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama-RS), na terça-feira passada, para o lançamento das camisetas que­ serão usadas durante a 22ª Caminhada das Vitoriosas e que já estão à venda e sinalizam para a abertura da campanha Outubro Rosa 2025, no próximo dia 3 com o evento Pink Go!, no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Na ocasião será exibido um vídeo da nova campanha da entidade, em mais uma oportunidade de mobilização coletiva pela saúde da mulher e uma iniciativa de conscientização sobre o câncer de mama.

fotolegenda I

Alice Floriano (e) celebrou os 10 anos de sua galeria e inaugurou em Porto Alegre nova parceria com a Pupila Galeria, espaço independente de fotografia, ao lado de Raquel Brust (d)