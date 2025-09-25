A arte de formas, luzes e sombras

A exposição Sombras Milenares - O Mundo de Hybycozo, aberta no Farol Santander de Porto Alegre, esta semana, viaja por oito instalações luminosas em trabalho criado pela ucraniana Yelena Filipchuk e pelo canadense Serge Beaulieu, que juntos formam o projeto Hybycozo, misturando grandes estruturas escultóricas com sons, projeções de sombras e formas que envolvem o espectador e o transportam para um mundo ótico e sensorial. No Brasil, a exposição recebeu a curadoria de Antonio Curti e a direção e adaptação de Felipe Sztutman que trabalhou na sonorização e instalação do projeto dos criadores brasileiros. Aberta ao público, a mostra segue em cartaz até 23 de novembro.
Fernanda Guimarães e Lucas Cinti
Maria Fernanda Santin e Felipe Sztutman Farol Santander
Nailê Mariano da Rocha Santos e Daniel Schön
A promoção Negroni Day, levada à cena pelo Encouraçado Butikin, virou Negroni Week, nesta semana para a eleição daquela que será a criação escolhida entre uma das 9 opções autorais e incorporada ao cardápio da casa. Com a presença da maioria dos bartenders envolvidos, Sofia Refinetti Teixeira e Maria Refinetti receberam imprensa e convidados para degustações dos 9 finalistas que figuraram no primeiro dia de votação, na terça-feira que passou, dispostos em réguas especias para melhor apreciação. Prestes a completar 60 anos no próximo dia 9 de outubro, o Butikin segue animando a noite porto-alegrense, no mesmo casarão da avenida Independência.
Anderson Hartmann
Martha Becker teve longa fila para os autógrafos de seu livro Crise não marca hora, na noite de quarta-feira, no Porto Alegre Country Club, voltado não só ao mundo corporativo, mas também ao universo das mídias sociais, comportamentos organizacionais e prevenção de danos na reputação pessoal. Jornalista experiente, com 25 anos de atuação no mercado, Martha, ao lado da mãe, Evane Becker, solidificou sua trajetória como fundadora e diretora-executiva da Agência Martha Becker Comunicação Corporativa. Em seu lançamento, recebeu o prestígio de empresários, jornalistas, amigos e público em geral durante os brindes festivos. A edição teve a organização de Jane de Castro, que transformou em uma narrativa ágil a experiência profissional da jornalista.
O Chef's Table, em sua segunda edição de 2025, teve o jantar de lançamento esta semana, mais uma vez liderado por Lucas Cinti e sua equipe. Com o questionamento "Menos é realmente mais?", a iniciativa segue surpreendendo paladares, provocando olfatos e surpresas visuais que vão da ambientação do local, em espaço instalado no Shopping Iguatemi, às louças, mobiliário e atendimento, que se superam a cada edição. As cartas vão sendo postas à mesa, no decorrer da noite antecipando cada prato e sabores exóticos, lembranças emocionais e invenções gastronômicas inspiradas que tomam lugar em uma sucessão de propostas surpreendentes. No dia 1º de outubro, a estreia da edição para o público terá a chef sergipana Monique Gabiatti, especialista em frutos do mar à frente do cardápio.
Chefs Table
