A arte de formas, luzes e sombras

A exposição Sombras Milenares - O Mundo de Hybycozo, aberta no Farol Santander de Porto Alegre, esta semana, viaja por oito instalações luminosas em trabalho criado pela ucraniana Yelena Filipchuk e pelo canadense Serge Beaulieu, que juntos formam o projeto Hybycozo, misturando grandes estruturas escultóricas com sons, projeções de sombras e formas que envolvem o espectador e o transportam para um mundo ótico e sensorial. No Brasil, a exposição recebeu a curadoria de Antonio Curti e a direção e adaptação de Felipe Sztutman que trabalhou na sonorização e instalação do projeto dos criadores brasileiros. Aberta ao público, a mostra segue em cartaz até 23 de novembro. Fernanda Guimarães e Lucas Cinti EVANDRO OLIVEIRA/JC Maria Fernanda Santin e Felipe Sztutman Farol Santander IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC Nailê Mariano da Rocha Santos e Daniel Schön EVANDRO OLIVEIRA/JC

Negroni week

Sofia Refinetti Teixeira e Maria Refinetti EVANDRO OLIVEIRA/JC

A promoção Negroni Day, levada à cena pelo Encouraçado Butikin, virou Negroni Week, nesta semana para a eleição daquela que será a criação escolhida entre uma das 9 opções autorais e incorporada ao cardápio da casa. Com a presença da maioria dos bartenders envolvidos, Sofia Refinetti Teixeira e Maria Refinetti receberam imprensa e convidados para degustações dos 9 finalistas que figuraram no primeiro dia de votação, na terça-feira que passou, dispostos em réguas especias para melhor apreciação. Prestes a completar 60 anos no próximo dia 9 de outubro, o Butikin segue animando a noite porto-alegrense, no mesmo casarão da avenida Independência. Anderson Hartmann IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Experiência compartilhada

Evane Becker e Martha Becker EVANDRO OLIVEIRA/JC

Martha Becker teve longa fila para os autógrafos de seu livro Crise não marca hora, na noite de quarta-feira, no Porto Alegre Country Club, voltado não só ao mundo corporativo, mas também ao universo das mídias sociais, comportamentos organizacionais e prevenção de danos na reputação pessoal. Jornalista experiente, com 25 anos de atuação no mercado, Martha, ao lado da mãe, Evane Becker, solidificou sua trajetória como fundadora e diretora-executiva da Agência Martha Becker Comunicação Corporativa. Em seu lançamento, recebeu o prestígio de empresários, jornalistas, amigos e público em geral durante os brindes festivos. A edição teve a organização de Jane de Castro, que transformou em uma narrativa ágil a experiência profissional da jornalista.

Cartas na mesa

Nailê Mariano da Rocha Santos e Daniel Schön EVANDRO OLIVEIRA/JC