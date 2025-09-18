Agas para todos

A posse da nova diretoria da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) para a gestão 2025/2027, ocorrida na terça-feira (16), no Vista Pontal, teve uma cerimônia enxuta, com o presidente eleito, Lindonor Peruzzo Júnior explicitando seu novo modelo de gestão. Uma Agas mais inclusiva, moderna, afinada politicamente em parceria com o governo estadual e voltada para pautas em defesa dos interesses dos supermercadistas foi o resumo da fala de Peruzzo. Eficiência em gestão e representatividade dos mais de sete mil supermercados representados pela entidade, foram os tópicos ainda destacados. Com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador, Gabriel Souza; da vice-prefeita Betina Worm, Kalil Sehbe, Rodrigo Sousa Costa, Simone Leite, Paula Mascarenhas, Írio Piva, Wilson Noer e do vice-presidente da Abras, Márcio Milan, a noite teve ainda o show de Gustavo Bing interpretando clássicos de Frank Sinatra.



Corpos escultóricos

Leo Stockinger em seu atelier na Austrália ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O escultor Leo Stockinger apresentará no próximo dia 26 de setembro, pela primeira vez, sua exposição Vísceras - Corpo e Existência, em Sydney, na Austrália, país onde vive desde 2005, na Scratch Art Space. A exposição de seus trabalhos, que estreou por aqui na Galeria Stockinger este ano, durante a Bienal do Mercosul, reforçou sua tradição com a arte escultórica, aprendida com o avô, Xico Stockinger. "Expandi minha visão sobre a arte, absorvendo referências que vão da tradição indígena australiana à arte asiática e ocidental contemporânea", afirma o artista gaúcho dedicado a transformar gestos e sensações em arte.

O aniversário de um ícone

Mercado Público lança programação de seus 156 anos IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O Mercado Público de Porto Alegre completará 156 anos em 3 de outubro e, para contar as novidades que vêm por aí, a imprensa foi recebida para um café da manhã, no segundo andar do prédio histórico, na terça-feira que passou, com direito às especialidades disponíveis em suas várias bancas. O bolo comemorativo terá 1.156 fatias que serão auditadas para confirmar o número. Uma missa no dia 2 de outubro, o concerto da Orquestra Jovem do RS, a meia-maratona do Mercado, uma noite dedicada ao jazz, duas ao samba e uma celebração da Matriz Africana em homenagem ao local, estão na programação que foi adiantada pelos organizadores, entre eles, Jefferson Sauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público. Jefferson Sauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público, e Caroline Borges, vice-presidente IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

 O presidente da Companhia de Ópera do RS (CORS) Flávio Leite e sua vice, Eiko Senda, foram reeleitos para um novo mandato de mais três anos à frente da entidade, que passa a contar com Daniel Germano como secretário e Rosimari Oliveira como tesoureira. VITORIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC

