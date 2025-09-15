Portal de livros

Bom dia, abre com a foto do Rui Campos e Ivan P.M. na livraria e segue com a dos irmãos Verissimo e se der, coloca a da Martha, mas não é imprescindível. Depois, o Banrisul é a foto do Fernando Lemos com o César Saut e se der, a da Beatriz Araújo e da Mocita fagundes. A galeria da semana tem 3 fotos, do aniversário da jaque pegoraro, faz aquelas tuas gracinhas tão lindas, é uma festa a fantasia. E em a fotokegenda da Cactus. As notinhas podem cair ou não. Beijos!!

A Livraria da Travessa, instalada no segundo piso do Shopping Iguatemi, chegou a Porto Alegre, com inauguração concorrida na entrada da noite da sexta-feira passada. Rui Campos, o livreiro fundador da Travessa, exultava vendo a casa cheia desde cedo, ciceroneado pelo editor Ivan Pinheiro Machado, da L&PM. As longas filas formadas eram para os autógrafos que Martha Medeiros estava dando em seu box Dose Dupla com edições também de Luis Fernando Verissimo. Fernanda e Pedro Verissimo, organizadores da coletânea do pai, estavam lá representando a família, além de Alice Urbim, Lisette Guerra, Nailê Mariano da Rocha Santos, Cris Maggi, Marco Abreu, Cássia Zanon, Márcio e Lina Pinheiro. A novidade ainda fervilhou durante o fim de semana com atividades previstas como o lançamento do livro Sempre é Outra Superfície, da poeta, artista plástica e paisagista Sandra Ling.

Martha Medeiros Inauguração da Livraria Travessa EVANDRO OLIVEIRA/JC