A força e o prestígio do cooperativismo

Os 100 anos do Sicredi Origens RS foi o grande momento festivo da semana, com uma comemoração superlativa em todos os sentidos. Desde uma ambientação impactante, desde a entrada com objetos que remetem à história e valores da instituição de crédito cooperativo gaúcho, ao imenso telão que dominou o palco do cerimonial, em tudo, a noite foi memorável. Uma verdadeira escalação de personalidades políticas, econômicas e empresariais se encontraram no Salão de Festas do Grêmio Náutico União, na segunda-feira, sob a acolhida de Ronaldo Sielichow; presidente do Sicredi, Alcides Brugnera; vice-presidente e Gerson Kunkel; diretor da entidade. Eduardo Leite e Gabriel Souza, governador e vice-governador, presentes, a vice –prefeita, Betina Worm; Kalil Sehbe, diretor do Banrisul; Ernani Polo, secretário de desenvolvimento econômico do RS; Luiz Carlos Bohn; presidente da Fecomércio-RS; Claudio Lamachia, ex-presidente da OAB/RS; Márcio Porto, presidente da Central Sicredi Sul Sudeste, estiveram entre os inúmeros presentes da noite. Ex-governador Jair Soares e CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto EVANDRO OLIVEIRA/JC

Reflexões econômicas para o RS

Rafael Prikladnicki TÂNIA MEINERZ/JC

Uma tarde para refletir sobre a situação econômica do Rio Grande do Sul, um panorama de metas e de desenvolvimento, negócios e possibilidades de investimentos em áreas estruturais integraram os painéis do evento Buy RS, realizado na terça-feira no Instituto Ling. Em uma realização de Jornal do Comércio, Apex e Invest RS, diversos especialistas se revezaram ao longo do dia, debatendo temas relevantes para o RS, entre eles, o governador Eduardo Leite; Ernani Polo, Fernando Cinelli, presidente e fundador da Apex; Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS; o diretor-geral da Apex, Pedro De Cesaro; Cristiano Richter, Marcos Boschetti e Mohamed Parrini.

Café Iberê

Letícia Huff, Matheus Monteiro e Rogério Prigol AGÊNCIA FOXTHREE/DIVULGAÇÃO/JC

Sob as bênçãos do mestre Iberê Camargo, acaba de inaugurar com a chancela dos responsáveis pelo Café da Catedral, o Café Iberê, ao lado da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Letícia Huff, Matheus Monteiro e Rogério Prigol reabriram a operação nesta semana, cuja estrela do cardápio é a sobremesa Paris-Brest, clássico francês, que, na versão do chef Matheus Monteiro, recebeu ingredientes e sabores locais.

Saúde é o que importa

Ana Carrad e Sochana Motta EVANDRO OLIVEIRA/JC

A empresária Bruna Kessler abriu as portas da sede da Delight, na quarta-feira, para um fim de tarde de lançamento do Summer 2025, cardápio de alimentos e shakes leves e voltados para o condicionamento físico e dietas balanceadas. Ou seja, opções saudáveis e cheias de energia para quem quer se manter em forma e com disposição para o verão que se aproxima. Ao lado do pai, Marcelo Kessler, fundador e gestor do programa CREEO, que já emagreceu e deu qualidade de vida para algumas gerações de gaúchos, Bruna recebeu clientes e amigos, como Ana Carrad e Sochana Motta, Laisa Portela, Simiane Gil, Paulo Guerra, entre amigos da imprensa e familiares para degustação de canapés de receitas totalmente saudáveis. Daniel Silva e Bruna Kessler EVANDRO OLIVEIRA/JC

Fotolegenda

O baile de gala marcado para 27 de setembro, encerra a programação de debutantes do Grêmio Náutico União, que teve jantar festivo na terça-feira (09), com o presidente Ricardo Alves recebendo 33 debutantes, entre elas, as gêmeas Valentina e Pietra Fatturi Goldoni com seus pais, Marcelo e Viviane. SILVA'S HUNTER FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO/JC