Almoço do Bradesco na Casa do JC na Expointer

A agenda de eventos, encontros e visitas durante a 48ª edição da Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio, contrasta com o alto nível dos negócios que estão sendo fechados em diversos setores da feira. Só na Casa do Jornal do Comércio, as visitas e os eventos têm movimentado a semana, como o almoço em torno das lideranças nacionais do Bradesco, com recepção do diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero e de Mércio Claudio Tumelero, presidente do Conselho do JC, o almoço da quarta-feira (3), foi um churrasco em que a grande mesa contava com José Ramos Rocha, vice-presidente do Bradesco; Nei Mânica, presidente da cooperativa Cotrijal; além da comitiva de executivos locais do banco.
Marcelo Schwalbert, superintendente administrativo financeiro na Cotrijal; e Nei Manica, presidente da Cotrijal
TÂNIA MEINERZ/JC
Vice-presidente da Massey Ferguson, Rodrigo Junqueira
TÂNIA MEINERZ/JC
Alex Ferreira, presidente do Banco John Deere
TÂNIA MEINERZ/JC
Frederico Antunes, deputado estadual
TÂNIA MEINERZ/JC
Ao cair da tarde, os encontros informais também tiveram espaço na Casa do Jornal do Comércio na Expointer, como os brindes em torno do Bradesco Private, na terça-feira (2) e da Solaris Corretora de Seguros, na quarta-feira (3), que também escolheu o local para sua confraternização de 55 anos de estrada. Laureano Fortuna e os filhos Marco Antonio e Luiz Felipe Zanella Fortuna foram anfitriões do encontro reunindo familiares, amigos e empresários, com destaque para a simpática presença do influencer do agronegócio Pedro Pastore, conhecido por sua forte presença nas redes sociais.
Ricardo, Fernando e Alexandre Heineck no coquetel do Bradesco Private
BRENO BAUER/JC
Maremilia Paz Bier e Claudio Bier no evento do Bradesco Private
BRENO BAUER/JC
Marcelo Ermel, Fred Ribas e Gustavo Ene em encontro na Casa do JC na Expointer
BRENO BAUER/JC
Marco Antonio Zanella Fortuna, Laureano Fortuna e Luiz Felipe Zanella Fortuna no evento da Solaris Corretora de Seguros
EVANDRO OLIVEIRA/JC