Encontro na Expointer

O vice-presidente do Bradesco, José Ramos Rocha; o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero; e o presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero, tiveram um encontro com o governador Eduardo Leite ontem na Expointer . O presidente da cooperativa Cotrijal, Nei Manica, também esteve presente. O encontro ocorreu após o tradicional almoço do Bradesco na Casa do Jornal do Comércio.