Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 19:34

Encontro na Expointer

Governador Eduardo Leite, Mércio Tumelero, Nei Manica, José Ramos Rocha e Giovanni Jarros Tumelero

Governador Eduardo Leite, Mércio Tumelero, Nei Manica, José Ramos Rocha e Giovanni Jarros Tumelero

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
O vice-presidente do Bradesco, José Ramos Rocha; o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero; e o presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero, tiveram um encontro com o governador Eduardo Leite ontem na Expointer. O presidente da cooperativa Cotrijal, Nei Manica, também esteve presente. O encontro ocorreu após o tradicional almoço do Bradesco na Casa do Jornal do Comércio.
O vice-presidente do Bradesco, José Ramos Rocha; o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero; e o presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero, tiveram um encontro com o governador Eduardo Leite ontem na Expointer. O presidente da cooperativa Cotrijal, Nei Manica, também esteve presente. O encontro ocorreu após o tradicional almoço do Bradesco na Casa do Jornal do Comércio.
 

Notícias relacionadas