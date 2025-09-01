Partituras que tocam o céu

A noite de fechamento do trimestre da temporada artística da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), na sexta-feira passada, não poderia ter sido melhor. O Concerto do Presidente, proposição de Gilberto Schwartsmann, teve plateia lotada para o programa que executou no prelúdio The Girl from the Bus Station, com a presença do autor, o gaúcho, Thales Gonzaga, passando pela maestria do jovem pianista Estefan Iatcekiw, em empolgante performance para o Concerto para piano nº 2, de Sergei Rachmaninoff. Com regência de Jonathan Girard, a estreia de A Sereia, de Alexander Zemlinsky integrou o programa da noite que registrou na plateia o Cardeal Dom Jayme Spengler, a ex-embaixadora Leda Lucia Camargo, o cônsul do Japão em Porto Alegre, Shimizu Kazuyoshi, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, Geraldo Lopes, David Randon, Roberto Weber, Hique Gomez e Heloiza Averbuck.

Passarela solidária

Desfile coletivo da Liga Solidária IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O Desfile Liga Solidária, ocorrido no entardecer do domingo, levou à passarela integrantes da Liga Jovem apresentando modelos de criações de marcas de lojistas do BarraShoppingSul e de alta costura de consagrados estilistas gaúchos. Adriana Kavietz, Felipe Veiga Lima, Juliana Pereira, Marco Tarragô, Sérgio Pacheco e Sylvana Meneghini estavam entre os criadores que colaboraram com a tarde beneficente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. O cerimonial foi apresentado por Bárbara Herter e teve a sonorização ao vivo da cantora Raquel Pimentel, em competente interpretação de clássicos internacionais.

O que vem por aí

Hoje, às 19h, a reinauguração do Espaço 373 mostrará suas novas instalações com o lançamento do Clube 373, um programa de benefícios exclusivos para os associados da casa. Andrea Gregory abrirá hoje no Asiana o vernissage de sua exposição relâmpago, CAMPO arte e design, que se estenderá também nos dias 3 e 4, com visita guiada e conversas sobre o processo criativo da artista visual.

Fotolegenda

A ex-presidente, Mariana Tellechea, e o atual presidente, José Paulo Cairoli, ao lado da esposa Góia Cairoli, participaram do evento de abertura da Casa da Associação Brasileira de Angus & Ultrablack, no domingo passado, na Expointer EVANDRO OLIVEIRA/JC

Artesanato brasileiro

 Andréia Tissot e Cristine Cruz IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC