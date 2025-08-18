Arena de exportações

A entrega da 53ª edição do Prêmio Exportação RS, promovido pela ADVB/RS, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por empresas gaúchas durante o ano que passou, teve lugar mais uma vez na Casa NTX, na quinta-feira passada. Como sempre acontece, a distinção é prestigiada por empresários e seus colaboradores em uma festa de confraternização e confirmação do trabalho de equipes que se destacam no cenário exportador do Rio Grande do Sul. Excelência, inovação, e as melhores estratégias apresentadas com singularidade permearam o perfil dos 60 cases em destaque, divididos em categorias específicas na maior premiação empresarial do Sul do Brasil. Com a presença do governador Eduardo Leite, Leandro Pompermaier, presidente da ADVB/RS; Rafael Biedermann Mariante, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS e Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação, presidiram a cerimônia que teve ainda o Case de Exportação 2025 entregue aos Calçados Beira Rio. Marcos Oderich e Flavio Sergio Wallauer EVANDRO OLIVEIRA/JC Rafael Biedermann Mariante e Edmilson Milan EVANDRO OLIVEIRA/JC

Cardápio Libertino

Chef Mauri Olmi EVANDRO OLIVEIRA/JC

O chef Mauri Olmi e sua sócia, Fernanda Souza, reuniram um grupo de jornalistas e chefs renomados para apresentar o cardápio sazonal do Libertino, em que o resultado é uma das propostas mais originais de Porto Alegre. Inquieto e criativo, Olmi troca a cada dois meses seu cardápio, mantendo algumas opções que são as estrelas da casa, mas buscando sempre acrescentar reinterpretações que provém de suas mãos e surpeeendem em suas conexões de sabores inusitados. Em porções delicadas e apresentações que encantam só de olhar, cada item da sequência merece um tempo para que o paladar reconheça temperos, amadureça sabores e surpresas de um cavatelli, de uma focaccia, um tartar com morango, a queijadinha com abóbora que parece um sonho, enfim, só mesmo provando as iguarias para entender. Libertino & chef Olmi, cobrem qualquer aposta.

Estrelas à bordo

Camilla Terra e Jefferson Fürstenau IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O 53º Festival de Cinema de Gramado que vem movimentando a cidade serrana desde o sábado passado, tem registrado a parceria da Kia Brasil e seus veículos automotores vistos pelas ruas da cidade no vaivém dos artistas e produtores dos filmes em competição. Apoiados pela Kia Sun Motors, a concessionária da marca em Porto Alegre, os modelos que circulam com o staff do festival são os híbridos Sportage e Niro, e o 100% elétrico EV5 que também está em exposição no tapete vermelho, na Rua Coberta, que conduz os artistas para o Palácio dos Festivais até o próximo sábado, noite de entrega dos Kikitos.

Fotolegenda I

Ricardo Rodrigues Alves, presidente do Grêmio Náutico União, e Adílio Schneider Finger, presidente da Sogipa, estiveram juntos mais uma vez na noite de Queijos & Vinhos, do GNU, no sábado passado, comemorando a amizade e parceria dos dois maiores clubes sociais do RS. JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Fotolegenda II