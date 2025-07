Ancorado na arte

Selando sua origem ligada às artes plásticas, o Encouraçado Butikin, tendo Ricardo Teixeira e Sofia Refinetti Teixeira como atuais dirigentes da casa, resgatou uma preciosidade esculpida por Xico Stockinger. Na quarta-feira passada, sob a curadoria de Paulo Gasparotto, uma placa feita sob encomenda ao escultor retornou à entrada da casa noturna pelas mãos de Ivette Brandalise, que guardou a obra adquirida pelo marido, Milton Flores da Cunha Mattos, agora em uma nova concepção ao lado de fotos do escultor feitas por Luiz Eduardo Achutti, em projeto de Antonio Vasques e Bárbara Lopes. Uma rápida cerimônia, seguida de confraternização, reuniu os responsáveis e mais Francisco e Itamara Stockinger, Felipe Brandalise, Gilberto Perin, Mário Englert, Creuza Barreto, entre muitos frequentadores da casa. Em tempo: no próximo dia 29 de julho, uma vernissage em homenagem ao artista plástico Vitório Gheno será realizada a partir das 18h30min, com diversos quadros que se encontram no Encouraçado. Paulo Gasparotto, Ivette Brandalise e Sofia Refinetti fotos EVANDRO OLIVEIRA/JC

Domínios de Sant'Ana

Em devaneios conjuntos, Fernando Ernesto Corrêa e Márcio Pinheiro chegaram a cogitar que ninguém apareceria na sessão de autógrafos na terça-feira passada, na livraria A Página, no Shopping Praia de Belas. Em se tratando do lançamento do livro Paulo Sant'Ana - O Gênio Indomável, isso jamais seria possível. Longas filas se formaram desde o início da noite, de onde podiam ser pinçados, em uma rápida olhada, nomes como Nelson Pacheco Sirotsky e Nara Birmann Sirotsky, Léo Iolovich, Marcelo Medeiros, Luiz Felipe Scolari, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, Magda Beatriz, Marcelo Rech, Renata Amaro, Alberto Guerra, Geraldo Corrêa, Luiz Osvaldo Leite, Paulo Odone, Paulo Sérgio Rosa Guedes, Ricardo Stefanelli, Rosane Oliveira, Marco Antonio Campos, entre muitos outros nomes do jornalismo gaúcho e fãs do inesquecível comunicador e comentarista. Jorge Antônio, filho do biografado, acompanhou a movimentação e foi muito solicitado para falar sobre o pai. Jorge André Brites e Cinara Brites na livraria A Página EVANDRO OLIVEIRA/JC

Qualidade que vem da terra

Enólogo-chefe da Vinícola Caliterra, Alberto Eckholt EVANDRO OLIVEIRA/JC

Alberto Eckholt, enólogo-chefe da Vinícola Caliterra, do Chile, foi o porta-voz da apresentação e dos detalhes da seleção de vinhos que foram degustados no jantar que a Importadora de vinhos Porto a Porto ofereceu na Fierro 7, para convidados esta semana. Fundada em 1996, a partir de uma parceria entre a Viña Errázuriz e a família Robert Mondavi, a vinícola chilena tem espalhado a qualidade de seus produtos mundo afora, amealhando prêmios e fazendo história em mais de 30 países. Situada a 200 km ao sul de Santiago, no Vale de Colchagua, os vinhos produzidos pela casa são vibrantes, cheios de sabor e versáteis para harmonizações, como pode ser comprovado na jantar que contou com Rubens Andrade, gerente nacional de vendas da marca, que veio especialmente para a ocasião.

O que vem por aí