Uma noite solidária

Mais de 450 pessoas prestaram seu apoio e solidariedade ao Instituto da Criança com Diabetes (ICD), no Jantar Ilhas da Gastronomia, realizado anualmente por seus gestores e colaboradores. Ocupando os dois salões principais da Associação Leopoldina Juvenil, a noite da quinta-feira passada foi mais uma oportunidade de colaborar com a instituição criada por Balduíno Tschiedel, que transformou o tratamento e o cotidiano de pacientes e seus familiares na luta contra essa doença sistêmica, sem cura e onerosa. Em uma noite festiva, com a presença do médico endocrinologista Thalis Bolzan como embaixador desta edição, do governador Eduardo Leite e da primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, a noite ainda homenageou os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, através do cônsul-geral da Itália, em Porto Alegre, Valerio Caruso. Chefs e patissiers de diversos restaurantes e confrarias da Capital prepararam os pratos servidos nas 15 ilhas, cujo projeto idealizado por Mário Englert facilitou o acesso às opções disponíveis.