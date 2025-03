Inflamação, a energia da mudança

Recentemente inaugurada, a Casa Bradesco, situada no complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo, está apresentando até 9 de março, a exposição Inflamação, com 19 obras de um dos escultores mais importantes da atualidade, o indiano Anish Kapoor. Conhecido por suas grandes obras ao ar livre, em aço polido, expostas em Chicago, Nova York e outras cidades, Kapoor é reconhecidamente um artista visceral, trabalhando no âmago das formas, tirando proveito dos materiais, usando resinas que interagem com suas obras provocando repulsa e contemplação. Em destaque, a imensa instalação "Blinded by Eyes, Butchered by Birth", (cego pelos olhos, massacrado pelo nascimento) feita exclusivamente para esta exposição no Brasil, que integra arte, espaço e reflexão, interagindo com a arquitetura do local, alcançando o andar inferior da mostra. Imperdível. Inflamação, mostra de Anish Kapoor, na Casa Bradesco, em São Paulo IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Bloquinho da Mari

Roberth Greco e Flavio Borges EVANDRO OLIVEIRA/JC

A noite de pré-carnaval do Bloco da Mari, pilotado pela jornalista Mariana Bertolucci, no Encouraçado Butikin na quarta-feira passada, deu a largada para as comemorações dos 60 anos da célebre casa noturna gaúcha, que reabriu em 2024. Chegando de São Paulo, por onde andou circulando em outras festas carnavalescas, Mariana encontrou a casa absolutamente lotada, revelando um grande grupo conhecido que caprichou em fantasias e produções divertidas. O jornalista Paulo Gasparotto surgiu em um estilo indiano, Carla Lubisco toda fashion brilhante, Fiorella Agrifóglio, de colombina e Dora Velho, de enfermeira. Ainda Tati Foster, Simiane Gil, Karla Krieger, Dado Schneider, Caco Johannpeter, se divertiram por lá ao som do Trio 936 de Cristiano Bertolucci versão Carnaval com Moreno Morais no vocal e Rodrigo Maia no baixo. Cristiano Bertolucci e Karime Costalunga MARIANA BERTOLUCCI/DIVULGAÇÃO/JC Paulo Gasparotto no Butikin EVANDRO OLIVEIRA/JC



Obrigado, Mariana!

O valor de um profissional se reconhece, não só pelo seu trabalho, mas através do respeito com que trata o trabalho dos colegas. Melhor dizendo, é o que a jornalista Mariana Fritsch fez durante sua interinidade aqui no Olha Só. Cobrindo as férias deste colunista, executou as tarefas com maestria e precisão, mantendo o foco e o interesse com que a coluna se propõe ao longo do ano. Emprestando o mesmo charme e desenvoltura que habitualmente imprime em sua plataforma, Holofote Social, Mariana deu seu recado com profundo respeito e conhecimento. Melhor impossível!

Painel de arte