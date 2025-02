Encontro de artistas no Litoral

Por Mariana Fritsch, interina. Ainda em clima de praia, a Gravura, galeria de arte de Porto Alegre, e a Elevato se uniram para um happy hour no litoral gaúcho, no último final de semana. Realizado na loja da marca, que recebe a exposição "Veraneio Atlântida Arte" até este sábado, o evento reuniu arquitetos, artistas e demais convidados. Regina Galbinski Teitelbaum, proprietária da Gravura, e Lariane Rodrigues, gerente da Elevato Casa Xangri-Lá, foram as anfitriãs da ocasião. O principal destaque do encontro foi a ação de "Live Paiting", no qual os artistas Marcelo Hübner e Victor Hugo Porto criaram obras ao vivo, diante do olhar de quem prestigiou o evento. Entre os profissionais de arquitetura, marcaram presença nomes como Juliana Conte, Fernanda Paim, Marie Mafaldo, Carmen Lila, Cristiane Trommer e Claudia Birlem. Os sócios do Grupo Elevato Irio Piva, Roni Zenevish e Ildo Piva também participaram. Claudia Birlem e Edmilson Mesquita Divulgação Elevato Roni Zenevish, Regina Galbinski Teitelbaum e Ildo Piva Divulgação Elevato

Almoço na Serra

Larissa Ughini We Are Now Divulgação

O Kempinski Laje de Pedra e o 1835 Carne e Brasa receberam um grupo de convidados para a apresentação e celebração do primeiro edifício entregue do projeto, O Bosque — que abriga o novo Espaço Kempinski Laje de Pedra, em Canela. Visitar o local é uma oportunidade para os visitantes vivenciarem experiências que antecipam a inauguração do empreendimento, o primeiro da famosa bandeira alemã de luxo na América do Sul. Sócios do Kempinski Laje de Pedra, José Paim de Andrade Jr. e José Ernesto Marino Neto participaram do encontro, que reuniu influenciadores e jornalistas em um almoço no 1835, na semana passada. Na ocasião, a turma fez uma visita guiada pelas atrações do espaço. José Paim de Andrade Jr. e José Ernesto Marino Neto We Are Now Divulgação

Nova diretoria

Manoel Gustavo Trindade Divulgação IDERS

A nova diretoria do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (IDERS) tomou posse para o biênio 2025/2026 durante um evento na última semana, em Porto Alegre. O presidente Manoel Gustavo Trindade assumiu o cargo ao lado do vice, Luciano Timm, e dos diretores Cristiana Gomes Ferreira, Amanda Rodrigues e Marcelo Berger. Os convidados ainda assistiram à palestra do renomado economista Guilherme Mendes Resende, que organizou a obra coletiva "Decisões Judiciais e suas Consequências Econômicas e Sociais", lançada na ocasião.

