Cerimônia para apresentar nova diretoria da OAB/RS

Por Mariana Fritsch, interina. Reeleito presidente da Ordem do Advogados do Brasil — seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS) em 2024, Leonardo Lamachia assumiu novamente o cargo durante uma cerimônia no Theatro São Pedro, na noite de terça-feira. Além da nova diretoria da OAB/RS, o evento, que contou com a presença de autoridades de todo o Estado, empossou a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAARS) e dos conselheiros federais e estaduais para o triênio 2025-2027. Após, um jantar de confraternização para convidados foi realizado no Salão Nobre da Catedral Metropolitana. Lamachia seguirá à frente da entidade ao lado de Claridê Chitolina Taffarel, vice-presidente; de Ana Lúcia Piccoli, secretária-geral; de Regina Soares, secretária-geral adjunta; e de Jorge Luiz Dias Fara, tesoureiro. À frente da CAARS, está Neusa Maria Rolim Bastos. Germano Rigotto, Ranolfo Vieira Júnior e Jair Soares EVANDRO OLIVEIRA/JC Claridê Chitolina e Neusa Bastos EVANDRO OLIVEIRA/JC

Arte feminina

Bianca Santini EVANDRO OLIVEIRA/JC

A Habitart, galeria de arte de Marilene Bittencourt, no bairro Três Figueiras, deu início ao seu calendário de exposições do ano com uma coletiva em celebração às mulheres. "Ecos do Feminino", com obras das artistas Delise Renck, Graça Tirelli, Ita Stockinger, Jaque Biazus e Tita Macedo, foi inaugurada durante um happy hour na última quarta-feira, com a presença de diversos nomes ligados à arte e a cultura em Porto Alegre. Os belos trabalhos podem ser conferidos até 22 de março por lá! Marilene Bittencourt EVANDRO OLIVEIRA/JC Bianca Santini EVANDRO OLIVEIRA/JC

Confraria do Ibef

Odivan Cargnin, Ismael dos Santos, Oscar Malvessi e Eduardo Estima EVANDRO OLIVEIRA/JC