Tapete vermelho para os influenciadores

Entre os produtores de conteúdo do Rio Grande do Sul que passaram pelo tapete vermelho, Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana, Natana de Leon e o ator Carmo Dalla Vecchia. Também participaram do evento nomes como o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Uma grande festa movimentou o Teatro do Bourbon Country na última sexta-feira, quando os melhores influenciadores brasileiros foram premiados em mais de 100 categorias. Pela primeira vez sendo realizado em Porto Alegre, o evento iBest reuniu finalistas, demais influenciadores, autoridades gaúchas e imprensa em uma noite com direito a tapete vermelho, coquetel e uma cerimônia apresentada por Ana Hickmann, que estava acompanhada do namorado Edu Guedes.

Brinde aos noivos

Uma turma de gaúchos viajou ao Uruguai, no último final de semana, para celebrar o casamento de Amanda Forster Corrêa e Rafael Falcetta Corrêa. Os noivos oficializaram a união com uma festa intimista, na famosa Narbona, em Punta del Este. Amanda vestiu um modelo da estilista Adriana Kavietz e teve beleza assinada pela equipe do Raphaelli.

O que vem por aí

No próximo sábado, o Josephina, famoso restaurante de Gramado, realizará o Bazar Josephina, das 12h às 20h. O evento reunirá moda sustentável, itens exclusivos e bons drinques, tudo no jardim do restaurante. Uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho de artistas e empreendedores locais!

Uma dica para quem quer ir aquecendo para o Carnaval: a Cervejaria Pohlmann, na Zona Sul, abrirá para uma festa no próximo domingo, a partir das 16h30min. Para todas as idades, o agito promete muita diversão com a banda InspiraSamba, que apresentará clássicos carnavalescos.

Já tem data confirmada para a tradicional Garden Party da Associação Leopoldina Juvenil — festa no entorno da piscina que marca a abertura da temporada social do clube. Será no dia 22 de março, a partir das 20h, com gastronomia do chef Volmir Tatsch e show com Carlinhos Carneiro & O Império da Lã.