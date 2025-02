Celebração à arte urbana na Casa de Cultura Mario Quintana

Por Mariana Fritsch, interina. Primeiro festival de muralismo e arte urbana em grandes formatos de Porto Alegre, que quer transformar a cidade em uma galeria a céu aberto por meio da revitalização de prédios, o Festival Olhe Pra Cima celebrou mais uma edição de sucesso durante um café da manhã para convidados, na quarta-feira.

O evento, realizado no Auditório Luiz Cosme, na Casa de Cultura Mario Quintana, apresentou um resumo do que foi o projeto em 2024 e as expectativas para as próximas edições. Durante a cerimônia de encerramento do festival, o idealizador e curador Vinicius Amorim ressaltou que a arte urbana impacta a vida das pessoas, cria diálogos e fortalece a

comunidade: — É uma potente ferramenta de reflexão, resistência e transformação social e cultural. Pamela Zorn, Cacau Weimer, Tiago Berao e Xadalu Tupã Jekupé, artistas desta edição, marcaram presença no café da manhã. Também participaram da ocasião Beatriz Araujo, secretária de Estado da Cultura; Tio Trampo, conhecido artista de obras em grandes formatos; além de representantes da

Tintas Renner, marca patrocinadora, e da Elev (Fruki), apoiadora do projeto. Tio Trampo TÂNIA MEINERZ/JC Vinicius Amorim TÂNIA MEINERZ/JC Maysa Bonissoni TÂNIA MEINERZ/JC

Noite de brindes

Lucas Zito, um dos sócios do Brut & Rosé Garden, e Antônio Gura, gerente comercial da importadora Porto a Porto no RS Luise Menick/Divulgação

O Brut & Rosé Garden, point de Porto Alegre que vem fazendo sucesso entre os apreciadores de bons vinhos e espumantes, foi o local escolhido para um evento de degustação de rótulos da premiada marca italiana Voga. A ocasião, na noite da última quarta-feira, contou com a parceria da Porto a Porto, representada por Antônio Gura e Raquel Luise Braga, gerente comercial e supervisora de vendas da importadora no Rio Grande do Sul, respectivamente. Quem também participou do encontro foi Rosana Pasini, em nome da Enoitalia e Voga no Brasil. Clientes, imprensa e demais convidados também foram recebidos por Lucas Zito e Vanessa Dornelles Cunha, casal à frente do wine bar — o primeiro, na Capital, com espaço ao ar livre. Vale uma visita!

O que vem por aí