Personalidades, retratos e suas histórias

Mariana Fritsch, interina. As histórias e os rostos de 87 personalidades de Porto Alegre, que moldam a identidade cultural, social e política da cidade, podem ser conferidos em uma exposição inédita no Pontal Shopping, ao lado da Livraria Santos. Os trabalhos do renomado fotógrafo Nathan Carvalho (no detalhe) foram primeiramente publicados no livro "POARTRAITS - Um retrato contemporâneo de Porto Alegre", depois de três anos capturando imagens em cenários da cidade que fazem parte das memórias de seus retratados — entre eles, o governador Eduardo Leite; os músicos Kleiton & Kledir; a artista plástica Heloisa Crocco; o chef Carlos Kristensen; o médico Fernando Lucchese; e o escritor Fabrício Carpinejar. Com 20 anos de carreira e uma trajetória internacional — estudou em Nova York e Londres e trabalhou ao lado de nomes como o famoso Patrik Andersson —, Nathan apresenta uma exposição que mescla técnicas de fotografia em P&B e colorida. O livro que inspirou a mostra teve curadoria de Cristina Geyer e direção de arte de Cláudio Franco. Cláudio Taffarel Nathan Carvalho/Divulgação/JC Tania Carvalho Nathan Carvalho/Divulgação/JC Retrato fotógrafo Nathan Carvalho Divulgação/JC

Visita à arte realista

Sandra Echeverria e Sílvia Brum Andréa Graiz/Divulgação

Em parceria com o Art Destination — projeto de Sandra Echeverria —, Sílvia Brum comandou uma visita guiada à sua exposição "Persona", que está no Museu de Arte do Paço (Mapa), em Porto Alegre. A artista, conhecida pelas suas pinturas com técnicas realistas, que se assemelham a fotografias, apresentou seus trabalhos de rostos femininos durante uma tarde de trocas e confraternização entre admiradores de sua arte, na semana passada. Com curadoria de Ana Zavadil, a mostra pode ser conferida até esta quinta-feira.

Moda praiana

Vanessa Monteiro e Gabriela Trois Cintia Bracht/Divulgação

Bolsas, calçados e acessórios da famosa grife italiana Dolce & Gabbana invadiram as prateleiras da St. Trois Plage, loja de verão da St. Trois em Atlântida. A diretora criativa da marca gaúcha Gabriela Trois recepcionou clientes e demais convidados, no último sábado, com champanhe e som de DJ, que animou o happy hour com diversos hits.

CasaCor RS vem aí!

Karina Capaverde, Izabela Pagani e Pedro Ariel Santana Vini Dalla Rosa/Divulgação