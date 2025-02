Consulado do Japão celebra tradição em Porto Alegre

Por Mariana Fritsch, interina.

O cônsul do Japão em Porto Alegre, Kazuyoshi Shimizu, foi o anfitrião da tradicional Festa Nacional do Japão, celebrada em Porto Alegre na quarta-feira, no Grêmio Náutico União. O coquetel, com gastronomia típica do país, degustação de saquê e atração musical, foi realizado em homenagem ao 65° aniversário do Imperador do Japão, Naruhito. Entre as presenças da noite, Betina Worm, vice-prefeita de Porto Alegre; Beatriz Araujo, secretária da Cultura do Estado; Luiz Henrique Viana, secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado; e Paula Mascarenhas, secretária-executiva de Relações Institucionais do Estado.

