Arte no Prato, iniciativa da Bienal do Mercosul

Enquanto a 14ª Bienal do Mercosul não chega, a empresária Carmen Ferrão, nome à frente do megaevento, já apresenta novidades da mostra de arte, marcada para iniciar em 27 de março. Além dos museus e espaços expositivos espalhados por Porto Alegre e Viamão, a nova edição do projeto englobará bares, cafés e restaurantes. A ideia é incluir a gastronomia no circuito com a proposta de criação de pratos e bebidas, inspirados no conceito da Bienal. Esta e outras informações foram divulgadas na durante um evento para convidados, na Pâtissier Marcelo Gonçalves. Carmen, ao lado de Ana Espíndola e Lucia Porto, receberam proprietários de restaurantes e cafés para conhecerem mais detalhes da iniciativa e já terem o "estalo" — que é o mote desta Bienal — para suas criações. Ana Espíndola no lançamento do projeto Arte no Prato, uma iniciativa da Bienal do Mercosul EVANDRO OLIVEIRA/JC

O maior churrasco do Brasil

Luciano Medeiros, um dos mestres assadores do Paleta Atlântida JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC

Em sua oitava edição, o Paleta Atlântida, o maior churrasco ao ar livre do Brasil, foi realizado na beira-mar de Xangri-Lá, cobrindo quatro quilômetros de extensão de areia. O evento foi estruturado em cinco zonas temáticas, cada uma com estações open food comandadas por assadores profissionais, proporcionando uma grande festa de sabores e encontros. O lounge da Kia Sun Motors foi um dos mais visitados desta edição, contando com a presença do mestre do churrasco Luciano Medeiros com o seu projeto O Luxo do Gaúcho. Juliana e Jefferson Fürstenau movimentaram o espaço ao longo do dia, apresentando novidades da concessionária, e com a costumeira simpatia que acompanha o seu staff. Juliana e Jefferson Fürstenau JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC Felipe Goron e Fernanda Leite Goron marcaram presença por lá JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC

Obras na Pinacoteca Ruben Berta

Flávio Krawczyk IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A mostra "Nem tudo é azul", que reúne mais de 20 obras dos acervos das pinacotecas municipais de Porto Alegre, foi inaugurada com um show do grupo Aqui Jazz, com Alan Huff, Rafaela Michel e Pedro Freitas. O evento ocorreu no simpático pátio interno da Pinacoteca Ruben Berta. Flávio Krawczyk fez as honras da casa, apresentando a nova mostra que teve a curadoria de Paulo Amaral.



Galeria da semana

Rodrigo Buglione e Roque Della-Méa NOTRE DESIGN/DIVULGAÇÃO/JC

Karin Moraes e Regina Schuch fotos NOTRE DESIGN/DIVULGAÇÃO/JC Rodrigo Buglione e Roque Della-Méa NOTRE DESIGN/DIVULGAÇÃO/JC

O que vem por aí