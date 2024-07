Festa do colunismo gaúcho

O jornalista, fotógrafo e agora colunista social, Guaracy Andrade, testou sua popularidade e prestígio, na noite de segunda-feira passada, quando recebeu empresários, personalidades e amigos para o lançamento oficial de sua coluna publicada no jornal Correio do Povo. O salão do Porto Alegre Country Club se tornou pequeno para o expressivo número de presenças de todas as áreas da sociedade gaúcha que foram prestigiar o novo colunista. Ocupando o lugar que foi de Eduardo Conill, uma lenda do colunismo social gaúcho, Guaracy teve a bênção do mestre quando passou a titular da coluna no início de 2024. Ao lado do presidente do jornal, Marcelo Dantas, Guaracy recebeu abraços de Francisco Moesch, Claudio Lamachia, Paulo Afonso Feijó, Leonel Bortoncello, Paulo Geremia, Elizeu Pereira, Martha Becker, Paulo Gasparotto, Dóris Spohr, Claudio Bier, Giovanni Jarros Tumelero, Valerio Caruso, entre muitos outros. Como foi dito por um dos presentes, estava todo mundo lá.



O belo e o feio na arte

Ana Aita participa da mostra da Gravura Galeria de Arte EVANDRO OLIVEIRA/JC

A exposição Ensaios sobre a beleza e a feiura, reunindo 36 artistas visuais gaúchos abriu as comemorações dos 28 anos da Gravura Galeria de Arte, na quarta-feira dessa semana. Regina Galbinski contou com a curadoria de Anaurelino Corrêa de Barros Neto para organizar a mostra coletiva que lotou os espaços da galeria com obras sobre a trajetória do tema através do tempo. Inspirado pelo livro de Umberto Eco, o curador buscou na arte local a diversidade de visões do assunto, abrindo a discussão para a atualidade que começa a derrubar estereótipos sobre beleza e feiura. A exposição segue até 27 de julho, de segunda à sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e no sábado, das 9h30min às 13h30min.

Dicionário amoroso da França

Gilles Lipovetsky e Juremir Machado da Silva EVANDRO OLIVEIRA/JC

Juremir Machado da Silva foi provocado pelo amigo e filósofo francês, Gilles Lipovetsky, a organizar um dicionário a partir de suas memórias e impressões sobre a França, país que ele conheceu ao longo de mais de 30 anos, entre formação acadêmica, trabalho e visitas. O jornalista de Santana do Livramento resgata em Dicionário da Memória Afetiva - Minha França a essência de suas vivências gastronômicas, culturais, sensoriais e seus encontros e entrevistas com intelectuais, artistas e cientistas com quem conviveu e trabalhou. Com conhecimento de causa e paixão, os 306 verbetes do livro permitem uma viagem ao país que nunca sai de moda, referência cultural e de estilo de vida. Na plateia das conversas, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, com Gilles Lipovestky, Philippe Joron, Nilson Luiz May e Alcides Mandelly Stumpf, estiveram Olívio Dutra, Carlos Gerbase, Sérgius Gonzaga, entre muita gente mais.

União de esforços

Por falar em arte, está sendo realizada uma campanha de captação de peças e objetos que possam integrar o leilão beneficente que a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI), juntamente com Paulo Raymundo Gasparotto, Norton Fernandes e Nicholas Bublitz, promoverão em benefício da reconstrução das Oficinas da Fundação Pão dos Pobres. Marcado para ocorrer no dia 3 de setembro, no Porto Alegre Country Club, a ação reverterá 85% do valor arrecadado para viabilizar a retomada dos 14 cursos profissionalizantes que atendiam mais de 1.800 alunos antes da enchente. A estimativa para a revitalização do local é em torno de R$ 4,2 milhões, para restituir todo o mobiliário e equipamentos de ensino.

O que vem por aí