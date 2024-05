Uma rua solidária

Em apenas cinco dias, empresários e lojistas do setor de decoração, instalados na rua Quintino Bocaiúva, criaram e executaram o projeto solidário Via Quintino, que busca arrecadar, neste primeiro momento, brinquedos e livros infantis destinados a remontar bibliotecas das escolas gaúchas, ajudando a refazer o acervo cultural infantil. Na tarde do último sábado, 20 lojas da rua estiveram unidas neste propósito, sendo que a Gobbi Novelle sediou uma sessão de "contação de histórias", com a atriz Bárbara Catarina, distraindo as crianças durante a tarde. Simultanemante, em várias lojas, ocorria degustação e venda de azeites, molhos e temperos, roupas e produtos gaúchos. Arquitetos voluntários que estão trabalhando na reconstrução de escolas já estão direcionando os pedidos dos diretores e as conexões estão sendo feitas. Ao longo do ano, outras ações beneficentes serão executadas no projeto.



Live Festival

Loma Pereira SLPS/DIVULGAÇÃO/JC

No próximo domingo, dia 2 de junho, em formato de live festival, acontecerá o Sol lá pro Sul, iniciativa realizada em conjunto com diversos integrantes do setor musical do Brasil, engajados voluntariamente na organização e divulgação da ação, e de uma vaquinha online que será realizada durante o evento. A arrecadação será destinada ao apoio às comunidades afetadas no RS, com atenção especial aos impactados da classe artística que perderamseus estúdios, equipamentos de trabalho e locais de apresentação. De forma híbrida, com apresentações transmitidas ao vivo do Teatro da Pucrs, a partir das 14h, o festival já tem acertada a presença ao vivo de Loma Pereira, Bibiana Petek e Banda, Renato Borghetti, Quarteto Malus e da Plebe Rude e Especial Choro RJ, direto de seus estúdios. @sollaprosul

Dedicação exemplar

Ronivon Flores da Cunha no Círculo Militar de Porto Alegre ANFITTRIÃO GASTRONOMIA/DIVULGAÇÃO/JC

Utilizando insumos que seriam utilizados em eventos que foram cancelados de sua empresa gastronômica, o empresário Ronivon Flores da Cunha, da Anfittrião Gastronomia, em parceria com o Círculo Militar de Porto Alegre, onde é o ecônomo responsável, passou a fazer e doar marmitas a quem teve a casa atingida pela enchente. Através de doações que foram sendo recebidas ao longo do tempo, foram produzidas e entregues do dia 3 de maio até agora 84 mil marmitas. O projeto deu uma pausa esta semana para manutenção da cozinha e também para oxigenar a equipe, tanto dos contratados, quanto dos voluntários, que trabalharam incansavelmente por 22 dias corridos.

Chamado à classe artística

Xtimidades: espetáculo de dança em quatro atos fala sobre perdas e rompimentos de casais no Teatro Oficina Olga Reverbel Espetáculo do diretor Ivan Motta, da Companhia H Dança faz duas apresentações Nando Spinoza/Divulgação/JC

O Festival Porto Alegre em Cena em sua 31ª edição será exclusivamente voltado às artes cênicas produzidas no Rio Grande do Sul e acontecerá no período de 21 de novembro a 1 de dezembro de 2024 em Porto Alegre. No atual cenário, o festival de artes cênicas quer abraçar a cidade, o Estado e seus artistas, contribuindo para reerguer de forma potente o teatro, a dança e o circo. A classe artística está convidada para a apresentação desta nova concepção, ajudando a construir propostas, hoje, das 14h às 16h, pelo canal do YouTube do festival.

Paredes com propósito